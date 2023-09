Elektroexporte im Juli zurückgegangen

Frankfurt am Main. Die Exporte der Elektroindustrie sind im Juli erstmals seit Anfang 2021 zurückgegangen, teilte der Branchenverband ZVEI am Donnerstag mit. Demnach sanken die Ausfuhren im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,5 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro. Die nominalen Exporte lagen in den ersten sieben Monaten 2023 aber insgesamt 7,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Ausfuhren in Euro-Raum und USA nahmen zu (um 10,9 bzw. 8,3 Prozent), Lieferungen nach China gingen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 8,2 Prozent zurück. (dpa/jW)