Chemieproduktion geht weiter zurück

Frankfurt am Main. Die Produktion in der chemischen Industrie ist im zweiten Quartal weiter zurückgegangen. Der Branchenverband VCI nannte bei Vorlage seines Konjunkturberichts am Donnerstag Kostensteigerungen als Ursache. Demnach sanken die Umsätze der Branche im Vorjahresvergleich um 15 Prozent, bei einem Produktionsrückgang von acht Prozent. Außerhalb der Pharmasparte ging die Produktion um 14,2 Prozent zurück. Anlagen waren zu 77,3 Prozent ausgelastet, die Branche strebt normalerweise eine nahezu 85prozentige Auslastung an. (dpa/jW)