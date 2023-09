Karlsruhe ermittelt zu Brandanschlag auf Bahn

Karlsruhe. Die Bundesanwaltschaft hat die Ermittlungen zu den mutmaßlich politisch motivierten Brandstiftungen an Bahnanlagen in Hamburg übernommen. Die Karlsruher Behörde ermittle seit Mittwoch wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung, wie ein Sprecher am Donnerstag mitteilte. An drei Orten an Bahnstrecken in der Hansestadt hatten in der Nacht zum Freitag Kabelschächte gebrannt. Die Hamburger Polizei geht nach eigenen Angaben davon aus, dass die Brände vorsätzlich gelegt wurden. Die Ermittler vermuten ein politisches Motiv. Auf der Plattform Indymedia war nach dem Sabotageakt ein Bekennerschreiben veröffentlicht worden. (dpa/jW)