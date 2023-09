Bundesweiter Probealarm durchgeführt

Berlin. Ein flächendeckender Probealarm hat am Donnerstag in Deutschland Handys und Sirenen schrillen lassen. Ausgelöst wurde die Warnung kurz vor elf Uhr vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn. Auch über das »Cell Broad­cast System« wurden Warnmeldungen auf Mobiltelefonen ausgegeben. Verbreitet wurde der Probealarm zudem über Warnapps, Radio- und Fernsehsender sowie auf Stadtinformationstafeln. Der Bund testet die Warnkanäle jedes Jahr am zweiten Donnerstag im September. Im Anschluss soll mit einer Onlineumfrage die Wirksamkeit überprüft werden. In der Vergangenheit hatte es Probleme mit der Zustellung der Warnung gegeben. (dpa/jW)