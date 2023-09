Terray Sylvester/REUTERS Trotz eisiger Temperaturen: Der gestandene Aktivist Nathan Phillips bei einem Protestmarsch gegen die Dakota Access Pipeline (M., Cannon Ball, 22.2.2017)

Die indigenen Völker Nordamerikas lassen nicht nach im Kampf gegen die Öl- und Gasindustrie und für den Schutz des Lebens auf der Erde. Derzeit ist wieder Druck auf die US-Regierung angesagt, die hart umkämpfte Dakota-Access-Pipeline (DAPL) stillzulegen. Deren Bau hatte 2016 einen kollektiven Aufstand auf dem Land der Standing Rock Sioux im US-Bundesstaat North Dakota ausgelöst, der von internationalen Umwelt- und Menschenrechtsgruppen unterstützt wird.

In einer seit dem Wochenende per Video verbreiteten Stellungnahme zur aktuellen Situation erklärt Janet Alkire, Vorsitzende der Standing Rock Sioux: »Der Kampf ist noch nicht vorbei – der Kampf für unser Wasser, die Ungeborenen und für Mutter Erde!« Die gegen den erklärten Willen und jahrelangen Protest der Betroffenen über ihr Gebiet geleitete Pipeline stelle »einen fortwährenden Hausfriedensbruch gegen die Standing Rock Sioux« dar. Jeden Tag bestehe die Gefahr, dass eine Havarie »unsere wertvollste Wasserquelle, den Missouri River, vergiftet«, warnt Alkire.

Für die abschließende Umweltverträglichkeitserklärung (Environmental Impact Statement, EIS) und damit für die Erteilung einer endgültigen Betriebserlaubnis für die Pipeline ist das U. S. Army Corps of Engineers (USACE) zuständig. Seit der vergangenen Woche liegt die Erklärung nun im Entwurf aus und wird von den Sioux scharf kritisiert. Damit ist die Phase, in der Betroffene und auch die Öffentlichkeit ihre Einwände zu dem Statement abgeben können, eingeleitet. Alkire bittet deshalb »unsere indigenen Stammesnationen, unsere Freunde und Verbündeten« darum, sich massenhaft dem Kampf anzuschließen und gegen die Umweltverträglichkeitserklärung Einspruch zu erheben. »Von uns wird erwartet, dass wir uns an das Gesetz halten, also erwarten wir das gleiche vom Armeekorps«, schließt die Vorsitzende ihr Plädoyer.

Im Newsletter zu dem vom Aktionszentrum des Lakota People’s Law Project (LPLP) weltweit verbreiteten Video bekräftigt das gemeinnützige Rechtshilfeprojekt, es sei »jetzt an der Zeit, aktiv zu werden und DAPL zu stoppen« und »die Standing Rock Sioux in diesem kritischen Moment zu unterstützen«. Es ist mehr als sechs Jahre her, dass damit begonnen wurde, Rohöl durch die neugebaute DAPL zu pumpen, und fast anderthalb Jahre, seit das Bezirksberufungsgericht in Washington, D. C. den Versuch des texanischen Pipelinebetreibers Energy Transfer Partners (ETP) zurückwiesen hat, ohne Erstellung der erforderlichen Umweltverträglichkeitserklärung auszukommen. Aber auch trotz einer weiteren gerichtlichen Anordnung und ohne die rechtsgültige Betriebserlaubnis hat das Unternehmen seine Pipeline bislang immer noch nicht stillgelegt.

Das LPLP bezeichnet den EIS-Entwurf als »Schwindel, der von einem dem American Petroleum Institute angeschlossenen Unternehmen erstellt wurde, das sich gegen Standing Rock und für DAPL eingesetzt hat«. Auch wegen dieses Interessenkonflikts fordern die Standing Rock Sioux, den Entwurf für ungültig zu erklären und die Pipeline »bis zu einer unparteiischen Überprüfung stillzulegen«. Das sei die »letzte, vielleicht aber beste Chance, DAPL zu beenden«, erklärte Chase Iron Eyes von den Oglala Sioux, der als Anwalt und Kodirektor für das LPLP arbeitet. »Und hier kommt ihr ins Spiel«, richtet er sich im Newsletter direkt an die Kräfte der internationalen Solidarität. »Ihr habt jetzt noch wenige Wochen Gelegenheit, öffentliche Kommentare abzugeben und das Armeekorps schriftlich aufzufordern, den Betrieb der Pipeline zu stoppen und eine neue Umweltverträglichkeitsstudie zu fordern.«

Das Law Project hatte bereits im März 2022 den Verdacht geäußert, das Ingenieurkorps der Armee werde eine dem Fortbestand der DAPL gegenüber positive EIS-Studie abgeben. Wegen der »Dimension der Verschwörung« – zwischen dem USACE und dem Betreiber ETP – und dem »Ausmaß der Rücksichtslosigkeit bei der Durchsetzung des Projekts im Namen des Profits« bereitete die Sioux-Vorsitzende Alkire die Öffentlichkeit schon damals auf die Möglichkeit vor, Eingaben gegen die zu erwartende »mangelhafte Umweltverträglichkeitserklärung« einzureichen. Niemand ahnte, dass dieser Moment durch die Behörden noch so lange hinausgezögert würde. Aber zu jenem Zeitpunkt setzte bereits eine grundlegende Veränderung im internationalen Geschäft mit fossilen Brennstoffen ein, die neben der militärischen Hochrüstung vage unter dem Begriff »Zeitenwende« gefasst ist.

Nun ist der von Alkire schon vor anderthalb Jahren anvisierte Moment des Handelns gekommen, und es ist notwendiger denn je, eine unparteiische Umweltverträglichkeitsprüfung ohne Einmischung der fossilen Brennstoffindustrie zu fordern. Andernfalls bedeutet es, dass die Pipeline weiterhin die Lebensgrundlage der Standing Rock Sioux und von Millionen weiterer Menschen in der Region des Missouri River in North und South Dakota gefährden kann. Der Stausee des Lake Oahe, der sich entlang dem Missouri 372 Kilometer bis nach Bismarck, der Hauptstadt North Dakotas erstreckt, ist der drittgrößte der USA und damit eines der größten Trinkwasserreservoirs. Eine Ölhavarie wäre »eine Katastrophe«, warnte Chase Iron Eyes, weshalb es »eurer Botschaft der Solidarität bedarf: Bitte steht den Standing Rock Sioux zur Seite. Stoppen wir gemeinsam diese Pipeline – jetzt sofort!«