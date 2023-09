»Taurus«: Ampelabgeordnete machen Druck

Berlin. Eskalationspolitiker in den Ampelfraktionen erhöhen den öffentlichen Druck auf das Kanzleramt, der Lieferung von »Taurus«-Marschflugkörpern an die Ukraine zuzustimmen. Die Abgeordneten Andreas Schwarz (SPD), Anton Hofreiter (Bündnis 90/Die Grünen) und Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) haben am Donnerstag eine stärkere militärische Unterstützung Kiews gefordert. »Insbesondere benötigt die Ukraine das Marschflugkörpersystem Taurus, das in den Beständen der Bundeswehr vorhanden ist, um die russische Kriegslogistik gezielt zu schwächen«, schrieben sie in einem gemeinsamen Brief, der dpa vorliegt. Dieser ist an Bundeskanzler Olaf Scholz und Verteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) adressiert. Die drei Absender versichern darin, es lägen Zusicherungen vor, »dass dieses Waffensystem ausschließlich auf dem Territorium der Ukraine eingesetzt wird«. (dpa/jW)