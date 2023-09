Yara Nardi/REUTERS Angekommen und irgendwie doch nicht: Asylsuchende auf Lampedusa am Donnerstag

Tausende Asylsuchende erreichen dieser Tage die italienische Mittelmeerinsel Lampedusa. Das italienische Rote Kreuz meldete am Mittwoch abend mehr als 7.000 Neuankömmlinge – so viele, wie die Insel Einwohner zählt. Das Auffanglager liegt mit rund 6.000 aktuell registrierten Personen um das fünfzehnfache über seiner eigentlichen Kapazitätsgrenze. Seit Mittwoch nachmittag gilt der von Bürgermeister und Stadtrat ausgerufene Notstand. Bis zum Donnerstag abend wollten die Behörden rund 5.000 Menschen nach Sizilien bringen, wo größere Aufnahmezentren zur Verfügung stehen.

Nachdem das Bundesinnenministerium beschlossen hat, keine Asylsuchenden aus Italien mehr über den von der Bundesregierung selbst verhandelten freiwilligen Solidaritätsmechanismus der EU aufzunehmen, forderte die Hilfsvereinigung »Seebrücke« Berlin in einer am Donnerstag veröffentlichten Pressemitteilung dazu auf, die Aufnahme geflohener Menschen zuzulassen. Und weiter: »Es darf nicht sein, dass abermals Schutzsuchende die Opfer der politischen und moralischen Unfähigkeit der europäischen Regierungen werden.«

Aufgrund der Überlastung des Auffanglagers auf Lampedusa mussten in den vergangenen Tagen zahlreiche Menschen die Nacht unter freiem Himmel verbringen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag berichtete, kam es bei einer Lebensmittelverteilung des Roten Kreuzes am Tag zuvor zu Spannungen, in deren Folge die Polizei einschritt. Italienische Medien schrieben auch, dass sich Asylsuchende im Zuge des allgemeinen Chaos aus dem Lager entfernten, indem sie zum Beispiel über Zäune kletterten, und sich in der nahegelegenen Stadt auf die Suche nach Lebensmitteln machten. Einige Einwohner und Restaurantbesitzer hätten den häufig Minderjährigen kostenlos Gerichte angeboten.

Die Zahl der ankommenden Bootsflüchtlinge in den vergangenen Monaten ist insbesondere aufgrund der politisch instabilen Lage in Nordafrika und der menschenunwürdigen Bedingungen in Tunesien angestiegen, wo Geflohene abgeschoben und in der Wüste ausgesetzt werden.