Sepp Spiegl/imago Die bissige Satire von Titanic hat einen festen Platz in der BRD-Geschichte und war bereits Teil von Ausstellungen

Vielleicht hätten sich die Redaktion der Satirezeitschrift Pardon 1979 in Frankfurt am Main doch einen anderen Namen überlegen sollen. Jetzt, 44 Jahre später, müssen es die Nachfolger der Gründer ausbaden, begleitet von Schlagzeilen wie »Titanic droht der Untergang«. Zum Lachen ist das nicht, denn dahinter steht eine Nachricht, die in der ersten Septemberwoche alle schockiert hat, die sich der Bedeutung von Satire im allgemeinen und der Titanic im besonderen bewusst sind: Das »endgültige Satiremagazin« kämpft ums Überleben, ist bereits seit zwei Monaten insolvent.

Ein Bündel von Ursachen wird für die Schieflage verantwortlich gemacht. Die verkaufte Auflage sei auf rund 15.000 Exemplare gesunken, die Papier- und Druckkosten hätten sich zugleich verdreifacht, erklärte Oliver Maria Schmitt, Exchefredakteur und einer der Herausgeber des Magazins gegenüber der FAZ. Zuletzt sei in Sachen Satire immer mehr Konkurrenz erwachsen, so Schmitt weiter, etwa durch Jan Böhmermann oder die ZDF-»­heute-show«. Beim Publikum, das Satire im Alltag brauche, »grätschen uns die Öffentlich-Rechtlichen massiv rein«, wird Schmitt zitiert.

Zudem gebe es ein verändertes »Satirenutzungsverhalten«, dem ein monatlich erscheinendes Magazin mit einem redaktionellen Vorlauf von einer Woche nur schwer gerecht werden könne. Damit spielte Schmitt auf die sozialen Netzwerke an. Auf X (vormals Twitter) etwa wird jedes aktuelle Ereignis von gewisser Bedeutung zeitnah durch den Kakao gezogen, auf alle erdenklichen Weisen satirisch kommentiert und das oft durchaus gekonnt. Schmitt veranlasste dies gegenüber der FAZ zu der Äußerung, man müsse daher darüber nachdenken, wie eine »Titanic 5.0« aussehen könne.

Mit einer Rettungskampagne will das Magazin das Ruder herumreißen. Um etwa die Miete für die Redaktionsräume in Frankfurt bezahlen zu können oder die Gehälter der Redakteure und Honorare der freien Mitarbeiter, sollen innerhalb eines Monats 5.000 neue Abonnenten gewonnen werden. Auf der Homepage des Magazins heißt es dazu in bewährter Diktion: »Titanic ist so pleite wie noch nie (sinkende Abozahlen, Inflation, steigende Papierpreise, seltene Erden für die Titanic-Büropflanzen, Massagesessel für die Chefredaktion)«.

Für die Kampagne konnte das Satiremagazin prominente Unterstützer gewinnen, wie Chefredakteurin Julia Mateus am Mittwoch gegenüber jW bestätigte. Darunter seien der Entertainer Jan Böhmermann, Schauspielerin Maren Kroymann, Schriftstellerin Stefanie Sargnagel und Schriftsteller Max Goldt. Auf die Frage, ob sie sich eine rein digitale Titanic vorstellen könnte, erklärte Mateus: »Nein, wir wollen auch das letzte Printmedium auf dem Markt werden.« Bevor das Magazin da verschwinde, »reißen wir alle anderen mit in den Abgrund. Dann gibt es nichts mehr, keine anderen Magazine, keine Bibeln, keine Schundromane, keine Telefonbücher, keine Prospekte«.

Mit der Titanic steht eine Institution auf dem Spiel. Schon die Namen der Gründer lassen dem Satire- und Cartoonfreund Schauer der Ehrfurcht über den Rücken laufen: Robert Gernhardt, F. K. Waechter, Peter Knorr, Hans Traxler, Chlodwig Poth, F. W. Bernstein, Eckhard Henscheid, Bernd Eilert. Auch unter den Autoren späterer Zeiten sind nicht wenige Großkaliber zu finden, etwa Wolfgang Herrndorf, Walter Moers, Heinz Strunk, Thomas Gsella, Rattelschneck oder der unvergessene Wiglaf Droste (die drei Letztgenannten sind oder waren auch für junge Welt tätig).

In der Welt veröffentlichte Hans Zippert, früherer Titanic-Chefredakteur und heute Mitherausgeber, am Montag ein flammendes Plädoyer für die Rettung des Magazins. »Nur die Titanic kontrolliert regelmäßig und sorgfältig, wer noch alle Tassen im Schrank hat und wo ein Sprung in der Schüssel repariert werden muss«, schrieb er. Man dürfe die Satire nicht »Amateuren wie Friedrich Merz, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Hubert Aiwanger oder Annalena Baerbock überlassen«. Die herrschenden Zustände müssten »auch weiterhin von gut ausgebildetem Fachpersonal enttarnt, demaskiert und der Lächerlichkeit preisgegeben werden«, so Zippert.