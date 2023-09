Nachschlag: Heldenhafte CIA

2023 Netflix, Inc. Das Lauschen im Äther zählt zum klassischen Handwerk aller Geheimagenten seit Erfindung des Radios …

Kapitalismus hat etwas Revolutionäres, nicht wahr? Woher sonst rührt das Engagement so vieler toller Leute, die sich für die CIA verdingen? Immerhin scheinen sie tatsächlich zu glauben, die Welt zu verbessern, wenn sie allerorten US-feindlichen Regierungen ein Schnippchen schlagen. Der Streamingdienst Netflix, der längst unter die Filmproduzenten gegangen ist, hat dazu in der vergangenen Woche die passende Dokureihe herausgebracht: »Spy Ops«. In der ersten Folge erzählen Beteiligte von der Operation »Jawbreaker«. Dabei wurden hartgesottene Geheimagenten, die harmlos wirkten wie eine Wandergesellschaft, nur wenige Tage nach dem 11. September 2001 mit einem Koffer voller Dollarnoten ins afghanische Pandschirtal eingeflogen, um mit Hilfe der dortigen »Nordallianz« den Taliban das Handwerk zu legen. Hat, wie man weiß, nicht geklappt. Aber es ist doch stilvoll, die Cowboys neben den heldenhaften Kämpfern eines Generals Raschid Dostum noch einmal auf dem Pferd in die Sonne reiten zu sehen. (jt)