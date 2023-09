ZUMA Press/imago/Montage jW

»Unerhörter Auftrieb«

Zu jW vom 11.9.: »›Im ganzen Land wurden Lager errichtet‹«

Erinnert sei auch daran, dass zahlreiche Länder den faschistischen Militärputsch in Chile verurteilten. Folge davon war unter anderem die Bildung einer »Internationalen Kommission zur Untersuchung der Verbrechen der Militärjunta in Chile«. Vizepräsident war der DDR-Rechtsanwalt Friedrich Karl Kaul. Bereits im März 1974 fand die erste Tagung der Kommission in Helsinki statt. Ziele waren die Aufklärung der Weltöffentlichkeit über die begangenen Verbrechen und das Bestreben, weiteren entgegenzuwirken. Dort wurde auch ein Dokument zitiert, in dem der spätere US-Außenminister Kissinger bereits vor der Wahl Allendes zum Präsidenten feststellte: »Die Regierung Allende würde, wenn sie von Bestand wäre, für uns überaus gefährlich sein.« Er befürchtete, dass »den Kräften in Italien und Frankreich, die auf friedlichem Wege eine Änderung der gesellschaftlichen Zustände herbeiführen wollen, unerhörter Auftrieb« gegeben werden würde.

Ralph Dobrawa, Gotha

Hemmschuh

Zu jW vom 7.9.: »Spalter am Ende«

Ganz so optimistisch wie die Autorin bin ich nicht. Sicherlich wird die diplomatische Initiative der BRICS die Spannungen zwischen Iran und Saudi-Arabien etwas dämpfen, aber »Leuchttürme von Demokratie und Menschenrechten« werden sie sicher nicht. Vergessen wir nicht, dass es sich um totalitäre, nach mittelalterlichen Herrschaftssystem regierte Länder handelt. Am Ende siegt in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem immer die Profitgier über die Vernunft. Sicher wird es der USA und ihren Hegemonialgelüsten einen Hemmschuh anlegen, aber die Kriegsgefahr in der Region Nahost beseitigt es nicht. Der Kampf um die Herrschaft in der Welt tobt zwischen China und den USA – von einer friedlichen Koexistenz, wie in einigen Phasen des Kalten Kriegs, ist die Welt meilenweit entfernt. (…)

Ronald Prang, Berlin

Ungeeignet

Zu jW vom 9./10.9.: »Pfandflaschen statt Hartz V«

(…) Statt zu helfen, werden Bedürftige bei der Grundsicherung seit 2005 mit allen Mitteln bekämpft. Eine beliebte Vorgehensweise ist es, den Bedürftigen immer wieder Fragen zu stellen und neue Belege zu fordern. Werden die Fragen nicht beantwortet bzw. die Belege nicht vorgelegt, können die Leistungen verwehrt werden. Was die Sachbearbeiter dann auch tun. Der Bedürftige sei seiner Mitwirkungspflicht nicht nachgekommen, heißt es dann lapidar. So kommt es, dass einem Menschen, der täglich essen und trinken muss, acht Monate das Existenzminimum verwehrt wird. Dabei müsste jeder halbwegs normale Sachbearbeiter erkennen, dass eine Notlage vorliegt. Soziale Inkompetenz, Empathielosigkeit und Borniertheit feiern in den Jobcentern täglich fröhliche Urständ. Da wird von einem todkranken Bettlägerigen verlangt, er möge im Jobcenter persönlich vorsprechen, ansonsten gebe es kein Geld.

Im Prinzip sind die dort tätigen Sachbearbeiter mehrheitlich ungeeignet, die Arbeit in einem Sozialamt/Jobcenter zu verrichten. Nur wenige, die dort arbeiten, sind in der Lage und willens, sich in einen Bedürftigen hineinzuversetzen. Statt zu helfen, geht es letztlich nur darum, die Anspruchsberechtigten möglichst schnell wieder loszuwerden. Das Schlimme ist: Von der Politik und den allseits bekannten Massenmedien bekommen sie auch noch Rückendeckung. Bestes Beispiel ist die vor kurzem angekündigte Erhöhung des Bürgergelds, zum 1. Januar 2024. Obwohl allen bekannt ist, dass die Lebensmittelpreise permanent steigen, hetzen Politkasper, wie ein Friedrich Merz (CDU), gegen diese seit einem Jahr überfällig Erhöhung des Existenzminimums. Dabei wurde schon bei der Einführung der Grundsicherung 2005 von seiten der Bundesregierung mit völlig veralteten Zahlen aus der »Einkommens- und Verbraucherstichprobe« (EVS) von 1998 gearbeitet. Also schon bei der Einführung von Hartz IV war das angesetzte Existenzminimum viel zu niedrig.

Lothar Böling, Düren

Nicht verhältnismäßig?

Zu jW vom 4.9.: »Aiwanger bleibt im Amt«

Mit der Aussage, eine Entlassung seines Stellvertreters sei nicht »verhältnismäßig«, bekräftigt der bayerische Ministerpräsident seine Entscheidung, seinen Stellvertreter trotz dessen »Affäre« im Amt zu lassen. Handelt es sich wirklich nur um eine Affäre oder nicht vielmehr um etwas Schwerwiegenderes? »Schwere Fehler« (nur »Fehler«?) habe Aiwanger zwar gemacht, aber er habe sich dafür entschuldigt und davon distanziert. Inzwischen sei »nichts Vergleichbares« in Aiwangers Vita aufgefallen (war das etwa zu erwarten?). Der Betroffene selbst weist die Anschuldigungen als »Schmutzkampagne« zurück. Er will stellvertretender Ministerpräsident bleiben. Den Fragebogen, den Söder ihm aufgenötigt hat, hat er so beantwortet, wie nach dem Krieg im Westen die »Entnazifizierungs«-Fragebögen zur Judenverfolgung in der NS-Vergangenheit beantwortet wurden. Keine Erinnerung, nie Nazi gewesen, keine Beweise, schon lange her … So wurden die meisten Nazis damals als »unbelastet« eingestuft. Hitlers Faschisten saßen ja fest im Sattel, vor allem die Juristen. So blieb »der Schoß fruchtbar«, bis heute. Man muss sich doch fragen, in welchem häuslichen Umfeld dieser Politiker aufgewachsen ist, der vor 35 Jahren, also 1988, ein so antisemitisches, menschenfeindliches, rassistisches Flugblatt verfasst und in seiner Schultasche mit sich geführt hat. (…)

In der DDR war antifaschistisches Engagement eine Selbstverständlichkeit. Jugendliche setzten sich für politische Gefangene ein. (…) Und zu Beginn des Irak-Kriegs legte sich eine Gruppe meiner Schüler – in eigener Initiative – aus Protest gegen den Krieg vor dem Bad Homburger Rathaus auf den Asphalt. Es gibt keine Entschuldigung, kein Herausreden aus wahltaktischen Gründen. Faschismus ist und bleibt »keine Meinung, sondern ein Verbrechen«!

Eva Ruppert, Bad Homburg