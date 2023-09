Malla Hukkanen/Sputnik Oy/Pandora Film Wenigstens trinkt er nicht: Ansa (Alma Pöysti) und Begleitung

Aki Kaurismäki hat mehrere Kleinserien für das Kino gedreht, deren Episoden sind aber sporadisch und über Jahrzehnte verteilt entstanden. »Das Leben der Bohème« (1992) und der bressonistische »Le Havre« (2011) bilden einen solchen Zusammenhang. »Schatten im Paradies« (1986), »Ariel« (1988) und »Das Mädchen aus der Streichholzfabrik« (1990) hat er selbst eine proletarische Trilogie genannt. Obwohl eher kleinbürgerlich situiert, gehört als vierter Teil im Grunde auch »Wolken ziehen vorüber« (1996) in diese Gruppe, geht es da doch auch um die würgenden Unsicherheiten der Lohnarbeit. Daneben wird dieser Seriencharakter durch Kaurismäkis Treue zu bestimmten Darstellern verstärkt (Kati Outinen, Kari Väänänen, Matti Pellonpää).

»Fallende Blätter«, Kaurismäkis erster Film seit sechs Jahren, erweitert den proletarischen Themenkreis jetzt zur Pentalogie. Wieder trägt er alle markenzeichenhaft eingeführten Formen und Motive auf: Lakonie, lokale Klischees, starker Zigaretten- und Alkoholkonsum, Hunde, eine humoreske, unexpressive Sentimentalität in mikroskopischen Dosen. Und wieder wird das alles durch und über Musik geleitet, verdoppelt, vermittelt und kommentiert.

Zunächst werden zwei prekäre Existenzen parallel erzählt: Ansa (Alma Pöysti) arbeitet im Supermarkt, zieht folierte Fleischbatzen über das Kassenband oder wirft palettenweise abgelaufene Lebensmittel in den Müll. Nach der Arbeit trottet sie in ihr retroästhetisiertes Zuhause, nimmt Fertigmahlzeiten zu sich, während ihr altes Radio das Neueste vom Ukraine-Krieg meldet. Holappa (Jussi Vatanen) arbeitet auf dem Bau und lebt in einem Zimmer, das er sich mit drei Kollegen teilen muss. Den Flachmann immer griffbereit, erträgt er seine Lebensumstände so zwar besser, bekommt aber auch ständig Ärger auf der Arbeit.

Letzte Hoffnung Kino

Irgendwann ist aber auch Wochenende, und da machen sich alle schön für die Karaokebar. Ansa geht mit Liisa (Nuppu Koivu) hin, Holappa wird von Huotari (Janne Hyytiäinen), der dort die Rampensau zu geben plant, eher mitgeschleppt. Jetzt haben wir es schon mit vier Personen zu tun, und da Ansa in der Bar ein Auge auf Huotari wirft, biegt die parallele Erzählführung nun ab in Richtung Konvergenz.

Doch bevor die beiden Einzelgänger zusammenkommen, müssen Hindernisse, Verzögerungen und Ellipsen ausgeräumt und überwunden werden. Beide verlieren immer wieder ihre Arbeit, um in Aushilfsjobs in völlig anderen Bereichen zu landen, wo es aber auch nicht besser ist. Als es mit der Kontaktaufnahme endlich klappt, verabreden sich die beiden – warum auch nicht? – fürs Kino. Er soll halt die Filmauswahl machen. Und so sitzen sie dann in Jarmuschs »Die Toten sterben nicht« mit Adam Driver. Beim Herausgehen bemerkt ein alter, eher grauer als weißer Mann seinem Bekannten gegenüber (dem Grad ihrer Verwahrlosung nach könnten die beiden gut Filmkritiker sein), das alles habe ihn sehr an Bressons »Tagebuch eines Landpfarrers« erinnert, während der andere die Linie eher zu Godards »Die Außenseiterbande« zieht. Die etwas an den Haaren herbeigezogenen Referenzen erbringt einen cinephilen Lacher, es schlagen da aber auch Melancholiefunken, zumal sich die Ehrerbietung mit Postern alter Filme fortsetzt.

Ansa und Hollapa drucksen derweil vor den Schaukästen herum, so dass der Frau nichts anderes übrig bleibt, als die Initiative zu ergreifen und ihm ihre Telefonnummer zu geben. Aber der Zettel geht sofort verloren, und da bleibt als Hoffnung nur noch das Kino als räumlicher Anker für ein zufälliges Wiedersehen. Eine weiteres Hemmnis stellt sich dann back-story-bedingt ein, denn Ansa teilt die Sympathie des Filmautors für Alkoholiker nicht. Für sie zeigt sich in der Sucht nicht ein Rest von Selbstbehauptung, sie sieht darin auch nicht das ehrliche Ausdrucksmittel von Verbitterung, sondern nur das destruktive Potential. Wie groß ihre Sehnsucht nach menschlicher Nähe auch sein mag, wie sehr sie ihre Einsamkeit auch überwinden will, da zieht sie eine rote Linie.

Es ruckelt

Trotz der vielen Schikanen, Aufschübe und Ellipsen merkt man »Fallende Blätter« schnell an, dass er nicht länger als 90 Minuten dauern wird (es sind dann sogar nur 81). Kaurismäkis Filme haben das Große immer auf kleinem Feld erzählt, das ist hier nicht anders. Das Spektrum des Menschelnden schließt wieder das Thema der Einsamkeit und des Alterns ein, addiert aber auch ein Koma und einen Krankenhausaufenthalt dazu. Markant sind die zahlreichen Übernahmen von Motiven aus Kaurismäkis Filmen wie »Schatten im Paradies« (ein Unterschied zu 1986 ist bemerkenswert: Inzwischen kann sich niemand mehr ein Auto leisten). Aber die Erzählung ruckelt diesmal etwas, die Intensitäten sind nicht mehr ganz so souverän und gleichmäßig verteilt wie früher, manchmal wirkt das geradezu unbeholfen. Während zum Beispiel Alma Pöysti mit subtil untersteuerter Gestik und Mimik Kati Outinen perfekt sub­stituiert, überzeugt Jussi Vatanen eher physiognomisch als darstellerisch.

Kann schon sein, dass die allseitige Deflation des Autorenfilms an Kaurismäki nicht vorbeigegangen ist. Trotzdem ist seine Aufmerksamkeit für Existenzen an finanziellen und emotionalen Nullpunkten so entspannt humorvoll und beiläufig anrührend wie eh und je. In »Fallende Blätter« wirkt das Niederschlagende luftig, und Grauheit wird doch immer zum Leuchten gebracht – es ist ein trauriger Gutfühlfilm, der zwanglos zwischen dem Pittoresken und Ärmlichen, zwischen Ironie und Pathos changiert. Diese Art des Schwankens ist heute nicht mehr ganz akzeptabel, wirkt vielleicht anachronistisch, wird vor allem aber da nicht mehr gern gesehen, wo es so uneingeschränkt »cis«, nicht-trans, ­hetero zugeht wie hier.

Vor diesem Hintergrund ist es allerdings erstaunlich zu sehen und muss daher unbedingt erwähnt werden: wie gut Aki Kaurismäkis Filme gealtert sind.