Michael Kappeler/picture-alliance/ dpa Wollte eigentlich Lokführer werden: Olaf K. vor dem Landgericht Neuruppin (12.9.2006)

Breaking Bad in Brandenburg? Wildes Grenzland Ost-Nord-Ost? Als Frank Willmann im April seine True-Crime-Story »Der Pate von Neuruppin« auf den Buchmarkt wirft, steht nicht nur die Prignitz Kopf. Im nördlichen Brandenburg, wo man für gewöhnlich bei Fontane einnickt, ist ein Puls zu spüren. Der Roman macht einen Satz in die Bestsellerliste des Spiegel, hält sich dort für Wochen.

Jede Region hat ihre Märchen, folglich auch ihre Ganovenhelden. Sachsen den Karl Stülpner, Hamburg Klaus Störtebeker, Berlin Werner Gladow und Bayern Uli Hoeneß. Neuruppin hat Olaf Kamrath. Furchtlos, schlau, moralisch flexibel, ein bisschen zum Gernhaben sogar. Was ihm wichtig ist. Bei seiner Verhaftung fragt er den Polizisten, der ihn ein halbes Jahr lang abgehört hat: »Und, war ich Ihnen sympathisch?« – »Ja, schon.« In der kollektiven Erinnerung einer unglücklichen Region kann auch ein gewöhnlicher Schurke zum Robin Hood werden. Kamrath, ebenso wie Gladow, nahm nicht von den Reichen und gab den Armen. Er nahm es von den Armen und gab es sich selbst.

Ein Kind der DDR, kein Widerständler, kein Angepasster, irgendwas dazwischen. Folglich Unioner und nicht beim BFC. Auf dem Heimweg vom Wochenendspiel macht er im Zug Radau und versperrt sich den Weg bei der Reichsbahn, wo er Lokführer hat werden wollen. Das Ende der DDR sieht er als Chance zur Selbständigkeit. Und zum Reichtum. In den letzten Wochen vor der Grenzöffnung hatte er sich nach Prag abgesetzt, um von dort in die BRD auszureisen. Ein halbes Jahr blieb er in Bayern, dann ging er zurück in die Heimat. Kamrath aktiviert alte und neue Freunde. Mit einem Imbisswagen fängt es an. Es folgen Spielautomaten, Kneipen, Fitnesscenter, eine Diskothek, ein Verleih für Videofilme. Irgendwann ein Bordell und schließlich Drogenhandel. Olaf, Joschi, Kalle und Franky – jeder hat irgendwas am Laufen, die Geschäfte greifen ineinander. Die Automaten in die Kneipen, die Drogen in die Disco usw. Zum erweiterten Kreis gehören Ecki, Ralle und ein paar andere, fast alles Männer, versteht sich. Ein kleines Imperium wächst heran, irgendwann wird Gewalt nötig, Erpressung, ein ungeklärter Mordfall sogar, das etablierte Umfeld der Region spielt mehr oder weniger mit: Polizei, Fußballverein, Ortsgruppe der CDU, Gewerbeaufsicht. »Korruppin« wird eine Zeitung später titeln, nachdem alles ans Licht gekommen ist.

Moralische Flexibilität hat ihren Charme. Frank Willmann surft hier immer auf Kante. So, wie das Buch geschrieben ist, mag man den Helden irgendwie, und zugleich werden die Ereignisse so schnörkellos geschildert und Beweggründe so schamlos kommuniziert, dass dieser Effekt immer wieder durchkreuzt wird. Willmann entblößt seine Helden, ohne sie zu diskreditieren. Das ist die Stärke und die Schwäche dieses Buchs, jeder kann herauslesen, was er da lesen möchte.

Die Entscheidung des Autors, die Abschnitte mit den Namen der handelnden Figuren zu überschreiben und jeweils aus deren Sicht zu erzählen, erinnert ein wenig an Alfred Anderschs »Sansibar«, so sehr »Der Pate von Neuruppin« sich in seiner saloppen Diktion von Anderschs Werk und dessen gespenstischer Stille unterscheidet. Ein Mosaik füllt Lücken. Gelegentlich werden dieselben Ereignisse durch verschiedene Personen erzählt, mit leichten Verschiebungen. Wenn etwa der eine beteuert, dass die aus Osteuropa herangeschafften Mädchen freiwillig da waren, die Kamrath-Gang also keine »Zwangsprostitution« betrieben habe, der andere dann aber zwei Seiten später erwähnt, dass da bestimmt noch »ein Zwischenhändler« mitkassierte, demaskiert sich die vermeintlich charmante Sexarbeit als jenes System der Unterdrückung, das mit Prostitution nicht immer, aber doch häufig einhergeht. So stellen Erinnerungen einander in Frage. Willmanns Verständnis realistischer Erzählweise scheint eben das zu beabsichtigen. »Weil Klarheit«, schickt er seinem Roman vorweg, »schlechterdings die Höflichkeit eines Schriftstellers ist, bleibe ich so nah an der Wahrheit, wie das möglich ist, wenn man eine Geschichte aus der Sicht der Beteiligten erzählt.«

Was herauskommt, ist vielleicht eher authentisch denn realistisch zu nennen, aber für den, der ein Gespür für jene Zeit behalten hat – das erste Jahrzehnt nach dem Anschluss der DDR an die BRD –, durchaus inspirierend. Die unbändige Lust auf Selbständigkeit, der Wunsch, endlich seines Glückes Schmied sein zu dürfen, war bei jungen Leuten, die die letzten Jahre der DDR als einengend erlebt hatten, naturgemäß groß. Um das Glücksversprechen der bürgerlichen Gesellschaft einzulösen, geht Olaf Kamrath nicht in den »goldenen Westen«, er kehrt in den Osten zurück, in den hilflosen, wo keiner weiß, wie die harte Welt der D-Mark funktioniert. Er entscheidet sich für ein Jagdrevier, in dem die Konkurrenz schwach ist. Während die hellen Branchen von westlichen Investoren übernommen und großenteils abgewickelt werden, man den Osten deindustrialisiert, weil die Ostdeutschen nicht als Produzenten, sondern vor allem als Konsumenten interessant sind, gibt es eine vergleichbare Invasion in den zwielichtigen Bereichen nicht. Hier kann eine autochthone Mafia wachsen, mit Kamrath an der Spitze. Bezeichnenderweise geht es beim Erfolgsgedanken von Kamrath und Co. nicht darum, produktiv oder kreativ zu sein, etwas tatsächlich Bleibendes zu schaffen, ein Handwerk zu lernen oder neu zu erfinden. Es geht um Dienstleistungen, cleveres Plazieren von Triebabfuhr, um den richtigen Augenblick, Geld zu mehren, ohne Wert geschaffen zu haben.

Und die Triebabfuhr ist dringend nötig. Viel Frust über die ausgebliebenen blühenden Landschaften, die massenhafte Arbeitslosigkeit, den Verlust von Einkommen und Lebenszweck hat sich angestaut. Der kann ertränkt werden, im Schnapsglas, am Spielautomaten, im Puff. Drogen hingegen gehen hauptsächlich der neuen Nomenklatura zu, der High Society mit westlicher Biographie. Dem Geld ist egal, woher es kommt. Non olet.

Willmann hat der Asozialität ein Monument gesetzt. Entstanden ist eine Karikatur des Kapitalismus, die dem Gegenstand näherkommt als dessen Selbsterzählung. Die nämlich bleibt auch dann steindumm, wenn sie von einem glänzenden Redner wie Christian Lindner vorgetragen wird. Insofern hat Frank Willmann uns ein kleines Lehrbuch geschrieben. »Olaf wollte der Welt seinen Willen aufdrücken«, sagt einer seiner Freunde. Wer das verstanden hat, hat alles verstanden.