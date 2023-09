Pravda (Slowakei): Allendes Demokratie war für die USA ein Problem

Carlos Vera/REUTERS Gedenken an Salvador Allende in Santiago (11.9.2022)

Zum 50. Jahrestag des Militärputsches gegen Präsident Salvador Allende in Chile und der US-Beteiligung daran schreibt die linksliberale slowakische Tageszeitung Pravda am Mittwoch:

Nach dem Ungarn-Aufstand (1956) und dem Einmarsch der Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei (1968) wurde Chile mit der Wahl Allendes am 4. September 1970 zur neuen Hoffnung auf eine demokratischere Gesellschaft. Allerdings liefen die drei Jahre der Allende-Regierung mit ihren Reformen, die die tiefen sozialen und wirtschaftlichen Gräben im Land überwinden sollten, in der härtesten Phase des Kalten Krieges ab.

Der damalige US-Außenminister Henry Kissinger bekannte 1999 in einem Interview, dass er vor dem September 1973 keine Ahnung hatte, wer Augusto Pinochet war. Statt dessen hatte er selbst gleich nach der Wahl Allendes erklärt, dass dessen Regierung »ein riesiges Problem (...) für die USA und die ganze westliche Welt« sein werde und daher alles dafür zu tun sei, »die Chilenen zu maximaler Not zu verdammen«. Präsident Richard Nixon ordnete im Interesse der »Beseitigung dieses Hurensohnes« destabilisierende Operationen an, die zu einer immer größeren Spaltung der chilenischen Gesellschaft führten. Pinochets Sternstunde kam erst, als bereits alles dafür vorbereitet war.

Übersetzung: dpa

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) schloss sich am Mittwoch einem offenen Brief der Bürgerrechtsorganisation European Digital Rights (EDRi) an. Darin werden die Regierungen der EU-Mitgliedstaaten aufgefordert, der Chatkontrolle eine Absage zu erteilen:

»Die geplante Einführung der Chatkontrolle schwebt schon lange wie ein Damoklesschwert über den Köpfen der EU-Bürger«, meint Rechtsanwalt Dr. David Albrecht, Mitglied im Ausschuss Gefahrenabwehrrecht des DAV. Würde sie umgesetzt, wären Unternehmen dazu gezwungen, die digitale Kommunikation ihrer Nutzer:innen verdachtsunabhängig zu scannen.

»Das Recht auf Privatsphäre, die freie Meinungsäußerung und die Unschuldsvermutung sind wesentliche Kernwerte der Europäischen Union. Sie alle werden durch den Entwurf in seiner jetzigen Form gefährdet«, erläutert Albrecht. Schwerwiegende Änderungen am Text der Verordnung wären nötig – darauf hatten bereits in der Vergangenheit Hunderte Expertinnen und Experten, Verbände und Parlamentarier:innen aus verschiedensten EU-Staaten hingewiesen.

Trotzdem sollen die EU-Innenminister:innen und das EU-Parlament ihre Positionen zur Chatkontrolle Ende September beschließen. »Mit der Grundrechtecharta der Europäischen Union wäre die Verordnung unvereinbar. Sehenden Auges und wider besseres Wissen nehmen die EU-Kogesetzgeber in Kauf, eine Verordnung zu verabschieden, die der EuGH sofort wieder einkassieren müsste«, stellt der Rechtsanwalt fest. Ohnehin sei die Chatkontrolle ungeeignet, ihr Ziel zu erreichen: »Schon heute findet ein Großteil der Kommunikation, die die Chatkontrolle identifizieren soll, im unkontrollierten Darknet statt.« Durch die Maßnahme würde die Verlagerung der illegalen Aktivitäten in diesen Raum verstärkt, in dem die Ermittlung für die Behörden deutlich erschwert ist – gleichzeitig stelle man aber alle unbescholtenen Nutzer:innen von Mail-, Messenger- und Hosting-Diensten unter Generalverdacht.

»Wir schließen uns deshalb dem Aufruf von EDRi an und fordern die Regierungen in der EU auf, die Chatkontrolle in dieser Form unbedingt abzulehnen«, konstatiert Albrecht.