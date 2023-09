BRD will UN-Abkommen zum Hochseeschutz unterzeichnen

Berlin. Die Bundesregierung hat der Unterzeichnung des UN-Hochseeschutzabkommens zugestimmt. »Wir werden jetzt die Möglichkeit haben, die so wichtigen Ozeane besser zu schützen«, sagte Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne) am Mittwoch in Berlin im Anschluss an die Kabinettssitzung. »Es wird Gebiete geben, in denen nicht mehr wahllos gefischt werden kann, kein Tiefseebergbau stattfinden kann und in denen Schutzgebiete für die Meeresumwelt eingerichtet werden können.« Lemke will das Abkommen kommende Woche in New York unterzeichnen. Zwei Drittel der Ozeane waren bislang weitgehend rechtsfreier Raum. (dpa/jW)