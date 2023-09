IMAGO/ITAR-TASS Unter Feuer: Am Mittwoch wurde die russische Schwarzmeerflotte von ukrainischen Marschflugkörpern getroffen (Sewastopol, 13.9.2023)

Die Ukraine hat in der Nacht zum Mittwoch zwei Schiffe der russischen Schwarzmeerflotte im Hafen von Sewastopol beschädigt. Laut russischen Medien handelt es sich dabei um das Landungsschiff »Minsk« und ein dieselgetriebenes U-Boot der »Warschawjanka« (NATO-Bezeichnung: KILO)-Klasse, beide lagen zur Reparatur im Trockendock. Nach Angaben des russischen Gouverneurs von Sewastopol wurden bei dem Angriff zwei Menschen getötet und 24 verletzt, er erfolgte gegen drei Uhr nachts mit Marschflugkörpern des britischen Typs »Storm Shadow«. Von zehn abgefeuerten Projektilen habe die Flugabwehr sieben vor dem Einschlag abgeschossen, drei hätten jedoch ihre Ziele getroffen.

Der operative Verlust für die Schwarzmeerflotte ist offenbar erheblich. Aus russischen Analysen geht hervor, dass U-Boote wie das jetzt beschädigte wesentliche Träger für die Raketen sind, die vom Schwarzen Meer aus auf Ziele in der Ukraine abgefeuert werden – besonders entlang der Küste. Die Schwarzmeerflotte hatte ursprünglich sechs »Warschawjanka«-U-Boote, nach dem gestrigen Schlag sind nur noch drei davon einsatzbereit: Ein Boot liegt zur Reparatur in Kronstadt bei St. Petersburg, ein anderes patrouilliert im Mittelmeer und kann aufgrund der seitens der Türkei verhängten Sperre vor den Dardanellen und am Bosporus nicht ins Schwarze Meer zurück. Die Überwasserschiffe der Schwarzmeerflotte dagegen beschießen Ziele in der Ukraine nach Angaben russischer Militärkorrespondenten nur noch aus größerer Entfernung. Dazu habe sich die Führung der Schwarzmeerflotte gezwungen gesehen, nachdem das Flaggschiff der Flotte, der Raketenkreuzer »Moskwa«, im April 2022 durch eine ukrainische Antischiffsrakete versenkt worden war.

Russland scheint im Schwarzen Meer zuletzt weitere Rückschläge erlitten zu haben. Die Ukraine meldete am Montag, dass ihre Spezialkräfte inzwischen alle vier Gasbohrplattformen westlich der Schwarzmeerhalbinsel zurückerobert hätten, die Moskau im Zuge der Angliederung der Krim unter seine Kontrolle gebracht hatte. Die Plattformen hatten seit dem russischen Einmarsch vor allem als Standorte für Radars und Geräte zur elektronischen Kriegführung gedient. Nach ukrainischen Angaben wurden bei der Rückeroberung der Plattformen auch moderne russische Radars der »Newa«-Klasse erbeutet. Das ­ukrainische Portal delo.ua schrieb, mit dem Verlust der Plattformen seien nicht nur die Aufklärungsmöglichkeiten der russischen Schwarzmeerflotte über die Schiffsbewegungen vor der ukrainischen Küste erheblich schlechter geworden, unter Kiews Kontrolle könnten die Plattformen jetzt ebenso wie zuvor zugunsten Russlands als Stützpunkte für die Rückeroberung der Krim dienen – so etwa als Auftankplätze für Kampfhubschrauber.

Russische Medien haben die Vorfälle rund um die Bohrtürme bisher gar nicht oder nur in Anspielungen gemeldet, daraus ging nicht hervor, in wessen Hand die Anlagen sich aktuell befinden. Der US-amerikanische Propagandasender Radio Liberty hat lediglich gemeldet, was der ukrainische Militärgeheimdienst zu dieser Sache publiziert hat – ohne sich den Inhalt dieser Mitteilungen zu eigen zu machen. Wenn die Meldungen aus Kiew zutreffen, dürfte es für Russland künftig erheblich schwieriger, wenn nicht gar unmöglich werden, den Schiffsverkehr in die ukrainischen Schwarzmeerhäfen – und damit auch den Getreideexport – zu unterbinden.