Putsch in Chile: »Neokoloniale, unverhohlen zynische Politik«

Cristobal Basaure Araya/IMAGO/ZUMA Wire

Anlässlich des 50. Jahrestags des Putsches gegen den chilenischen Präsidenten Salvador Allende am 11. September 1973 hat der russische Außenminister Sergej Lawrow am Montag einen Gastbeitrag in der Rossiskaja Gaseta verfasst. Einige Auszüge:

(…) Washington war schon immer gegen die Idee, dass andere Staaten das Recht haben, ihr eigenes politisches und sozioökonomisches Entwicklungsmodell zu wählen oder sich von ihren eigenen nationalen Interessen leiten zu lassen (…)

Ich möchte hier nicht auf die Einzelheiten der politischen Situation und der Wirtschaftspolitik Chiles in dieser Zeit eingehen. Dies ist eine ausschließlich interne Angelegenheit des Landes, und es ist Sache des chilenischen Volkes, daraus Konsequenzen zu ziehen. Es ist jedoch offensichtlich, dass viele der Herausforderungen, mit denen die Regierung Allende konfrontiert war, in entscheidendem Maße von westlichen Politikern und Unternehmen nicht nur provoziert, sondern auch direkt orchestriert wurden. Veröffentlichte, bisher geheime US-Archivdokumente bestätigten nur, was bereits unmittelbar nach dem Putsch bekannt war. Schon vor dem Amtsantritt von Salvador ­Allende hatte Washington eine Politik betrieben, die auf seinen Sturz abzielte, wobei es ein ganzes Arsenal politischer Erpressungs- und Druckmethoden einsetzte und alles daran setzte, die innere Situation des Landes zu destabilisieren (…)

Jetzt können wir eine beträchtliche Menge an öffentlich zugänglichem Material finden, das die unappetitliche Rolle des US-Außenministeriums und der Central Intelligence Agency sowie anderer amerikanischer Dienststellen bei diesen Ereignissen aufdeckt. Dazu gehören auch 1998 freigegebene Dokumente über eine CIA-Operation mit dem Codenamen FUBELT, die auf den Sturz von Allende abzielte. Im September 1974 war Seymour Hersh, ein bekannter US-amerikanischer Enthüllungsjournalist und Pulitzer-Preisträger, einer der ersten, der die subversiven Aktivitäten des Weißen Hauses gegenüber Chile aufdeckte (…)

Der Zynismus der US-amerikanischen Politiker ist erstaunlich. Laut CIA-Dokumenten ordnete der damalige Präsident Richard Nixon an, Maßnahmen zu ergreifen, um »die Wirtschaft in Chile zum Wanken zu bringen«, während Edward Korry, der damalige US-Botschafter in Chile, erklärte, die Aufgabe der USA sei es, »alles in unserer Macht Stehende zu tun, um Chile und die Chilenen zu äußerster Entbehrung und Armut zu verurteilen«. Die USA initiierten einen Boykott der chilenischen Kupferexporte, eines strategischen Rohstoffs, aus dem das Land seine wichtigsten Deviseneinnahmen bezog, und froren chilenische Bankkonten ein. Einheimische Unternehmer begannen, Kapital ins Ausland zu transferieren, wodurch Arbeitsplätze gestrichen wurden und eine bewusste Lebensmittelknappheit entstand (…)

Der Westen verstößt ständig gegen das in der UN-Charta verankerte Grundprinzip der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Länder. (…) Doch diese neokoloniale, unverhohlen zynische Politik des kollektiven Westens stößt auf zunehmenden Widerstand der globalen Mehrheit, die offensichtlich der Erpressung und des Drucks einschließlich der Machtspiele sowie auch der schmutzigen Informationskriege und geopolitischen Nullsummenspiele überdrüssig ist. (…)

Übersetzung aus dem Englischen: Mawuena Martens

Quelle: mid.ru/en