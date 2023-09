Entschleunigter des Tages: Kim Jong Un

Korean Central News Agency/Korea News Service via AP/dpa Bis die Tage: Kim Jong Uns Abfahrt in Pjöngjang (10. September)

Wer richtig entspannt wegschlummern will, der schaute vor Jahren in der noch mit Röhren bestückten Glotze »Space Night«. Ob die Sendung mit den Bildern aus dem Weltall immer noch läuft, keine Ahnung. Jedenfalls sind »Die schönsten Bahnstrecken Deutschlands« auch eine wirkungsvolle Schlaftablette. Geruhsam geht es mit Blick aus der Frontscheibe eines Zugs durch allerlei betörende wie langweilige Landschaften. Mehr passiert nicht. Ein Bild, das sich Kim Jong Un, dem Mann an der Spitze des nördlichen Koreas, schon seit Tagen bieten muss. Denn er gondelt gerade mit seinem Regierungszug durch Russland. Und das ist bekanntlich ziemlich groß, so dass er der Nickerchen schon überdrüssig werden müsste.

Vertrauen kann er auf ausgiebige Entertainmentmöglichkeiten an Bord. Die braucht Kim auch, denn die dunkelgrünen Waggons mit dem gelben Streifen, in denen er unterwegs ist, sind schwer gepanzert. »Der Zug ist mit Angriffswaffen und einem Hubschrauber für die Flucht im Notfall ausgestattet«, teilte das südkoreanische Ministerium für Wiedervereinigung in Seoul laut AFP mit. Und das bedeute eine Geschwindigkeit von gerade mal 60 Kilometern in der Stunde. 2019 zuckelte Kim 60 Stunden in seinem Sonderzug durch Ostasien, um den damaligen US-Präsidenten Donald Trump in der vietnamesischen Hauptstadt Hanoi zu treffen. Dass er an Flugangst leidet, ist übrigens Fake News, das betraf seinen Herrn Papa.

Die Medien, begierig auf ein aktuelles Foto von Kim mit Putin wartend, haben’s schwer, da mitzukommen. Trifft er Putin in Wladiwostok? Oder doch in Baikonur? Oder vielleicht in einem Monat in Moskau? Kim Jong Uns Art der Fortbewegung mag ein wenig aus der Zeit gefallen sein, er hält es halt mit Kaiser Augustus: Eile mit ­Weile.