Borics Schlingerkurs

Aton Chile/IMAGO

Chiles Präsident Gabriel Boric ist ein waschechter Sozialdemokrat. Seine Rede zum 50. Jahrestag des Militärputsches – bei dem der Marxist Salvador Allende auch deswegen gestürzt wurde, weil er es gewagt hatte, Kupferminen und andere Unternehmen zu verstaatlichen, die US-Konzerne als ihr Eigentum betrachteten – reduzierte er auf einen Appell für Demokratie und Menschenrechte. Besser hätte Boric nicht demonstrieren können, wie weit er von den Zielen Allendes entfernt ist.

Nach dessen Sturz wurde Chile zum Versuchslabor neoliberaler Wirtschaftskonzepte, unter denen die Bevölkerung dieses und anderer lateinamerikanischer Länder bis heute leidet. Wer den Putsch lediglich als Verstoß gegen Demokratie und Menschenrechte brandmarkt, unterschlägt, dass damit eine Befreiung aus der Abhängigkeit von der US-Vorherrschaft verhindert wurde. Es ging um die Wiederherstellung einer Ordnung, die ausländischen Konzernen und der einheimischen Oligarchie immense Gewinne garantierte, während zugleich in dem an Ressourcen reichen Land zunehmende Armut und soziale Ungleichheit zementiert wurden. Das hatte die Regierung der Unidad Popular ändern wollen. Sie wurde gestürzt, weil sie erste Erfolge mit einer Alphabetisierungskampagne, der Agrarreform, im Kampf gegen die Unterernährung von Kindern und bei der Beseitigung der Wohnungsnot erzielte. Nach Kuba bewies Chile, dass eine andere Welt möglich ist. Davon ist in der heutigen Regierung nicht mehr die Rede.

Innenpolitisch setzt Boric, von dem nur noch 30 Prozent der Bevölkerung eine positive Meinung haben, trotz sozialpolitischer Rhetorik verstärkt auf Repression. In den vergangenen Tagen ließ er Proteste linker Demonstranten gegen Pinochet-Anhänger mit Tränengas und Wasserwerfern und von Sondereinheiten der berüchtigten Carabineros niederschlagen. Aktivisten der Mapuche, die sich gegen die Vertreibung durch Konzerne wehren, bezeichnet er als Terroristen und verlängerte den Ausnahmezustand über ihr Gebiet. Außenpolitisch folgt Boric zunehmend dem Kurs der USA. Während Allende zwar darauf bestand, dass Chile einen eigenen sozialistischen Weg finden müsse, hatte er die sozialpolitischen Erfolge wie das Bildungs- und Gesundheitswesen Kubas als Vorbild betrachtet. Zur Freude Washingtons und der EU wirft Boric jetzt dagegen Kuba, Venezuela und Nicaragua vor, die Menschenrechte zu verletzen. Im Juli forderte er auf dem EU-CELAC-Gipfel in Brüssel, in der Abschlusserklärung Russland als »Angreifer in der Ukraine« zu verurteilen, scheiterte jedoch am Widerstand der meisten anderen Länder Lateinamerikas.

Mit seinem Schlingerkurs zur Anbiederung an Washington, Brüssel und die Rechten im eigenen Land manövriert Boric sich zunehmend zwischen alle Stühle. Zu befürchten ist, dass er damit letztlich nur das Terrain für einen erneuten Rechtsruck in Chile bereitet. Eben ein typischer Sozialdemokrat.