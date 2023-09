Gleb Garanich/REUTERS Ukrainischer Panzersoldat während einer Militärübung im Norden des Landes (8.9.2023)

Dieser Tage gab der Sprecher der ukrainischen Südarmee stolz bekannt, die Streitkräfte hätten in den vergangenen 24 Stunden 1,6 Quadratkilometer südlich von Robotine »befreit«. Eine russische Seite rechnete das flink um: Es gehe um eine sehr überschaubare Fläche von 400 mal 400 Metern. Den russischen Truppen, die im Nordabschnitt der Front östlich von Kupjansk im Angriff auf das linke Ufer des Flusses Oskil sind, geht es allerdings nicht besser. Das russische Oberkommando gab bekannt, Einheiten einer Luftlandedivision hätten im – seit Monaten umkämpften – Forstbezirk Serebrjanka »mehrere Widerstandsnester der ukrainischen Streitkräfte« erobert. Auch die Namen der umkämpften Ortschaften sind seit Wochen dieselben.

Keine Seite gibt eigene Verluste bekannt. Dass jede die des Gegners übertreibt, kann man annehmen. Aber nebenbei konnte man in einer Homestory des Petersburger Portals rodinananeve.ru über einen freiwillig an die Front gegangenen Vizebürgermeister aus Karelien lesen, dass dieser die Verluste seiner aus elf Soldaten bestehenden Gruppe auf fünf Mann innerhalb weniger Wochen bezifferte: zwei Tote und drei Verwundete. Eine Detailinformation, die aber womöglich verallgemeinerungsfähig ist. Ebenso zitieren russische Seiten aus – nicht verifizierbaren – Chatnachrichten ukrainischer Brigaden, dass mittlerweile in den vielschichtigen russischen Minenfeldern im Süden die für die Minenräumung ausgebildeten Pioniere praktisch alle gefallen seien. Die Beschwerde westlicher Unterstützer der Ukraine, diese verschwende die knappe Artilleriemunition, geht offenbar auch darauf zurück, dass die ukrainischen Kommandeure sich in dieser Situation darauf verlegt haben, die russischen Minenfelder durch heftigen Granatbeschuss des Vorfeldes zu »räumen« – was natürlich das Gelände für die Ukraine nicht einfacher passierbar macht.

Auch den westlichen Kuratoren der Ukraine ist die blutige Stagnation nicht entgangen. Aber anders als noch vor einigen Wochen, als ein aus der Bundeswehr-Führung an die Öffentlichkeit gelangtes Papier der Ukraine in etwas oberlehrerhaftem Ton ihre »Unfähigkeit, das Gefecht der verbundenen Waffen zu führen«, vorhielt, sind Analysen aus den USA und Großbritannien aus den vergangenen Tagen überraschend selbstkritisch geworden. Die Ausbildung der ukrainischen Soldaten in NATO-üblichen Taktiken habe erstens zu kurz gedauert – was wiederum eine Folge des politischen Drucks auf eine rasche Offensive gewesen sei – und zweitens wahrscheinlich den Ukrainern nicht das beigebracht, was sie unter den konkreten Kriegsbedingungen gebraucht hätten. Denn die NATO-Kriegsdoktrin setze unter anderem eigene Luftüberlegenheit voraus, und die sei auf ukrainischer Seite nicht gegeben.

Michael Kofman und Rob Lee, zwei der bekanntesten Militäranalytiker aus den USA, schrieben vorige Woche auf der Fachplattform warontherocks.com, man solle auf NATO-Seite nicht auf das ukrainische Militär herabsehen: Auch jede Armee der NATO hätte angesichts der gestellten Aufgabe, eine tiefgestaffelte russische Verteidigung zu durchstoßen, ihre Schwierigkeiten gehabt. Der Klartext dieser Botschaft, die genauso in einem Bericht des Londoner Royal United Services Institute vom 4. September enthalten ist, lautet: Die NATO hat den russischen Gegner unterschätzt. Russische Seiten drehten das in Hohn um. Die NATO habe ihre Siege immer nur gegen Schwächere wie Serbien und den Irak errungen, an Russland werde sie sich die Zähne ausbeißen. Das außenpolitische US-Magazin Foreign Policy beschrieb letzte Woche ausführlich, was das russische Militär nach seinen anfänglichen Fehlschlägen inzwischen alles verbessert habe: von der bombensicheren Verbunkerung der eigenen Stabsquartiere über bessere Mittel der elektronischen Kriegführung bis hin zu einem Oldschool-Kommunikationsweg mit Vorteilen, manuell verlegten Telefonkabeln anstelle abhörgefährdeter Funk- und Mobiltelefonverbindungen.

Generell ist die Einschätzung der westlichen Experten, der Krieg in der Ukraine sei inzwischen in seine »Abnutzungsphase« eingetreten und es müsse sich zeigen, wer wen als erster »abgenützt« habe. Kofman und Lee behaupten, die Ukraine sei an dieser Stelle im Vorteil, was aber von Beobachtungen an anderer Stelle darüber, dass die Ukraine aus Mangel an Soldaten oftmals kaum ausgebildete Rekruten in die vorderste Linie schicke, konterkariert wird. Auch kann es mit der behaupteten ukrainischen Feuerüberlegenheit so weit nicht her sein, wenn Kofman aufgrund seiner Vor-Ort-Beobachtungen berichtet, dass ukrainische Truppen mehrfach Straßen, die sich unter Kontrolle russischer Artillerie befinden, auf Feldwegen umgangen hätten, wo sie auf von den eigenen Truppen bereits beiseite geräumte, aber nicht entschärfte russische Minen gefahren oder gelaufen seien.

Unter diesen Bedingungen werden die Prognosen, wie es in der Ukraine weitergehe, immer skeptischer: Der Bundeswehr-Professor Carlo Masala sagte am Wochenende, er sehe für einen ukrainischen Durchbruch bis zum Winter eine Chance von 40 bis 50 Prozent – also eher nicht als doch. Bild-Reporter Julian Röpcke schrieb am Montag, auch wenn er sich mit dieser Prognose unbeliebt mache, er sehe für Kiew eine Erfolgschance von zehn Prozent. Also eigentlich lauter Signale, die Kämpfe einzustellen. Nur nicht für die westlichen Schreibtischstrategen. Sie planen schon die Kampagne des Frühjahrs und Sommers 2024: mit US-Kampfjets auf ukrainischer Seite. Aber für die Ausbildung auf den paar Dutzend Maschinen dieses Typs, die Kiew zugesagt wurden, sind bislang erst zehn ukrainische Piloten delegiert. Die anderen können noch nicht gut genug Englisch.