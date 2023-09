Kim Jong Un zu Besuch in Russland

Wladiwostok. Kim Jong Un, der Staatschef der Demokratischen Volksrepublik Korea (DVRK, Nordkorea), ist am Dienstag zu einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Dies bestätigte die russische Agentur Interfax unter Berufung auf den russischen Präsidialamtssprecher. Wo genau das Treffen stattfinden würde, blieb zunächst geheim. Die USA drohten der Volksrepublik schon am Montag, sollte es Russland mit Kriegsgerät versorgen. Die Vereinigten Staaten würden dann nicht zögern, gegen beide Länder neue Sanktionen zu verhängen, so der Sprecher des US-Außenministeriums. (dpa/jW)