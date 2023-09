Stefan Boness/IPON Das sehen Gewerkschaftsvorstände dieser Tage anders (Demo: »Wir zahlen nicht für eure Krise« am 25. März in Berlin)

Eine klare antimilitaristische Position gehörte lange zum Grundkonsens auch der deutschen Gewerkschaften. Nach dem DGB-Kongress im letzten Jahr wollen Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) diese Übereinkunft nun ad acta legen. Per Leitantrag für den am Sonntag beginnenden Bundeskongress. Dagegen formiert sich Widerstand. An die 11.000 Personen haben eine entsprechende Petition gegen den Vorstoß der Verdi-Führung bereits unterschrieben. Und noch viel wichtiger, der Aufruf, der sich explizit an die Delegierten des Verdi-Kongresses richtet, wird bei den Delegiertenvorbesprechungen für den Bundeskongress diskutiert.

Kein Wunder, dass sich auch die gewerkschaftlichen Befürworter des Kriegskurses der Bundesregierung damit auseinandersetzen müssen. Das zumindest vermittelt ein neuerlicher Brief der Initiatoren des Appells »Sagt nein! Gewerkschafter:innen gegen Krieg, Militarismus und Burgfrieden«. Darin warnen die Sprecher des Initiatorenkreises, Hedwig Krimmer und Andreas Buderus, vor den Argumenten der Gegner des Appells: »Die zunehmend erkennbar werdende Strategie im Umgang damit scheint es zu sein, den Delegierten einreden zu wollen, dass eine Ablehnung des Leitantrages oder auch nur eine eventuell knappe Mehrheit dafür dazu führen würde, dass Verdi in der Politik nicht mehr als ›ernstzunehmende Gesprächspartnerin‹ zu gesellschaftlichen Themen gehört werden würde.« Das Gegenteil ist der Fall. Wer sich in Fragen von Krieg und Frieden, Militarisierung und Atomkriegsvorbereitung kritiklos einreiht in die »burgbefriedete ›Heimatfront‹, der verabschiedet sich selbst als ›ernstzunehmender Gesprächspartner‹ aus der politischen Diskussion«, heißt es in dem Schreiben vom 7. September. Mindestens aber als »wahrnehmbare gewerkschaftliche Interessenvertretung der arbeitenden Menschen und der auf abhängige Beschäftigung Angewiesenen«. Zur Untermauerung ziehen die Initiatoren des Aufrufs die aktuellen Haushaltsberatungen im Bundestag heran. »Alle Staatsausgaben werden im Bundeshaushalt gekürzt, ausgenommen die Verteidigung.«

Um ihren Protest zu untermauern, hat die gewerkschaftliche Basisinitiative vor dem Estrel-Hotel in Berlin, wo der Bundeskongress stattfindet, eine Dauerkundgebung angemeldet – von Sonntag vormittag bis Dienstag abend. Wer unschlüssig ist, kann dort mit den Kolleginnen und Kollegen diskutieren. Klar ist, eine Revision der bisherigen friedenspolitischen Beschlusslage in der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft wäre historisch. Der gewerkschaftlichen Basis ist das bewusst und so hat sie selbst 35 Anträge gegen Aufrüstung, Waffenlieferungen und Militarisierung eingereicht. Die Antragskommission hat sie allerdings allesamt mit Formulierungen versehen wie »erledigt durch Antrag …« oder »Annahme als Arbeitsmaterial zum Antrag …«. Nur einen einzigen Antrag zur künftigen friedenspolitischen Ausrichtung der Gewerkschaft hat sie angenommen, und zwar den vom Bundesvorstand und Gewerkschaftsrat. Geht es nach der Kongressleitung, »sollen die 35 Anträge von unten gar nicht erst behandelt werden«, sagte Hedwig Krimmer am Montag gegenüber jW. Aber klar sei auch, »die Delegierten müssen nicht mit der Antragskommission abstimmen«, so Krimmer.

Diejenigen, die das nicht wollen, beraten demnach derzeit ihrerseits über eine Strategie, wie der Kurswechsel bei Verdi zu verhindern ist. Aus Sicht der Initiative »Sagt nein!« muss als erstes »der die Kriegspolitik der Bundesregierung unterstützende Leitantrag des Bundesvorstandes/Gewerkschaftsrates mit einem klaren ›Nein!‹ vom Bundeskongress abgeschmettert« werden. Über die Anträge aus der Basis wird und muss dann gesprochen werden. Einige enthalten elementar wichtige Forderungen: »Sofortiger Stopp aller Waffenlieferungen – egal wohin! – aber insbesondere in Krisen- und Kriegsgebiete« und »Stopp der Beteiligung an Atomkriegsvorbereitungen sowie des 100-Milliarden-Militarisierungsprogramms«. Statt dessen »Investitionen in die öffentliche Daseinsvorsorge«.