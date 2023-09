Hannah McKay/REUTERS Alles verloren: Einwohnerin des zerstörten Dorfes Talâat N'Yakoub im Hohen Atlas (11.9.2023)

Nach dem verheerenden Erdbeben in Marokko ist die Zahl der Todesopfer nach Angaben des Innenministeriums in Rabat vom Montag auf fast 2.500 gestiegen. Ebenso viele Menschen seien verletzt worden. Für die Rettung Verschütteter blieb nicht mehr viel Zeit. Maximal 72 Stunden lang kann man ohne Wasser auskommen. Am Sonntag erschwerten neue Erdstöße die erst langsam in Gang gekommenen Rettungseinsätze von Armee und anderen Helfern, die sich mühsam den Weg in die abgelegenen Bergregionen bahnen müssen, die am stärksten von der Katastrophe betroffen sind. Aus Furcht vor den Nachbeben campierten die Menschen vielerorts im Freien.

Das Erdbeben der Stärke 6,8 hatte sich am späten Freitag abend ereignet und ist das schwerste in Marokko seit langem. 30 Sekunden reichten aus, um ganze Dörfer auszuradieren. Das Epizentrum lag rund 70 Kilometer südwestlich der Stadt Marrakesch bei El Haouz im Hohen Atlas. Die Erschütterungen waren bis in die weit entfernte Hauptstadt Rabat zu spüren. In Agadir stürzte ein historisches Bauwerk um, das als eines von wenigen in der Stadt ein Beben im Jahr 1960 überstanden hatte. Marokko wird immer wieder von Erdbeben getroffen. Zuletzt wurde 2004 die Stadt Al Hoceima an der Mittelmeerküste zerstört.

Das Innenministerium erklärte am späten Sonntag abend, dass man zunächst »auf die Unterstützungsangebote der befreundeten Länder Spanien, Katar, Großbritannien und Vereinigte Arabische Emirate« eingehe. Durch diese Einschränkung wolle man einen »Mangel an Koordinierung« verhindern. Katastrophenhelfer aus Frankreich beklagten, dass sie seit Sonnabend auf ihren Einsatz warteten, aber keine Bestätigung erhielten. Auch Deutschland stellte Hilfe bereit, ohne dass Rabat darauf einging, ebenso Algerien. In dortigen Medien wird spekuliert, dass Marokko das Angebot rein aus politischen Gründen nicht annehme. Selbst die Westsahara-Befreiungsfront Polisario drückte den »marokkanischen Brüdern« am Sonnabend ihr Mitgefühl aus.

Nicht nur die Zurückweisung von Hilfsangeboten trifft in sozialen Netzwerken auf Unverständnis. Der immer wieder für lange Zeit abwesende König Mohammed VI. weilte zum Zeitpunkt des Erdbebens in Frankreich, von wo er im Laufe des Sonnabends nach Rabat zurückkehrte. Erst 18 Stunden nach der Katastrophe äußerte sich das königliche Kabinett zum Geschehen. Bis Premierminister Aziz Akhannouch sich zu Wort meldete, dauerte es ebenfalls bis Samstag abend. Schon zuvor hatte die marxistisch-leninistische Partei »Demokratischer Weg« eine Stellungnahme abgegeben, in der angeprangert wurde, dass die Bevölkerung in der Katastrophe alleingelassen werde.

Soviel steht fest: Das Erdbeben und seine Folgen treffen vor allem die arme Bevölkerung auf dem Land. Während der marokkanische Hotelverband laut Medias 24 am Sonnabend verkündete, dass kein Tourist zu Tode gekommen sei, trafen per Kurznachrichtendienst X Berichte aus dem Atlasgebirge ein, in denen von einem völligen Fehlen von Hilfe die Rede war. Es hieß, dass Überlebende mit bloßen Händen Erdbebenopfer in den Trümmern suchten, aus denen Leichengeruch ströme. Der Journalist Ali Lmrabet schrieb am Sonntag ebenfalls auf X: »Dieses Regime ist weit besser darauf vorbereitet, die Bevölkerung zusammenzuknüppeln, als ihr in der Not beizustehen.«