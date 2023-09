Mehr HIV-Neuinfektionen im Jahr 2022

Berlin. Die Zahl der HIV-Neuinfektionen in Deutschland ist 2022 im Vergleich zum Vorjahr leicht gestiegen. Rund 2.500 Ansteckungen wurden vergangenes Jahr gemeldet, wie das Robert-Koch-Institut (RKI) in einem aktuellen Bericht mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr entspreche das einer Zunahme um elf Prozent. Zusätzlich wurden vergangenes Jahr rund 720 Neudiagnosen von Geflüchteten aus der Ukraine gemeldet. Bei den meisten dieser Fälle handle es sich aber nicht um tatsächliche Neudiagnosen, sondern um einen erstmaligen Nachweis in Deutschland. (dpa/jW)