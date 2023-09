Michael Kuenne/PRESSCOV/ZUMAPRESS.com/picture alliance Die Friedensdemonstrationen am Antikriegstag richteten sich gegen die Aufrüstung (Berlin, 2.9.2023)

Am 1. September fanden laut Kalender des Netzwerkes Friedenskooperative in rund 159 Städten Mahnwachen, Kundgebungen und Veranstaltungen anlässlich des Internationalen Antikriegstages statt. Seit 1959 gehen Gewerkschaften und Friedensgruppen unter dem Motto »Nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus!« am Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen 1939 auf die Straße.

Auch in den Tagen darauf wurde mit vielfältigen Aktivitäten der Friedensbewegung auf die steigende Gefahr eines Weltkrieges hingewiesen. In den meisten Städten stehen die Forderungen nach ernsthaften Verhandlungen und einer baldigen Beendigung des Ukraine-Krieges im Vordergrund. Ein weiteres zentrales Thema war die Aufrüstung der Ampelregierung mit dem 100-Milliarden-Sonderprogramm und weiteren Rüstungsmaßnahmen.

In Berlin gingen am Samstag laut Antikriegskoordination rund 700 Menschen unter dem Motto »Nein zu Krieg und Aufrüstung« auf die Straße. Zur Teilnahme aufgerufen hatten unter anderem die Initiative Rheinmetall entwaffnen, die Informationsstelle Militarisierung und die Partei Die Linke. Linke-Europaabgeordnete Özlem Demirel erklärte in ihrer Rede: »Wer aber glaubt, der EU und den USA ginge es bei ihren Waffenlieferungen um das Selbstbestimmungsrecht der Ukraine, der irrt. Es geht den USA und der EU um eigene geopolitische Interessen in der Konkurrenz mit dem imperialen Rivalen Russland.«

Der Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) stand in diesem Jahr unter dem Slogan »Die Welt braucht Frieden«. Jeder Krieg sei ein Angriff auf die Menschheit und die Menschlichkeit. Frieden, Rüstungskontrolle und Abrüstung, die Achtung der Menschenrechte und mehr soziale Gerechtigkeit seien die Ziele der Gewerkschaft. Gleichwohl wird direkt im Anschluss der »völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine« adressiert. Das in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegte Recht der Ukraine auf Selbstverteidigung stehe für die DGB-Führung außer Frage. »Wir warnen aber eindringlich vor dem Irrglauben, immer mehr Waffen für die Ukraine würden zu einem schnelleren Ende des Krieges führen. Und wir warnen vor der einseitigen Fixierung der Debatte auf Waffenlieferungen und ein Denken in den Kategorien ›Sieg‹ oder ›Niederlage‹. Wir fordern die Bundesregierung auf, ihr Handeln stärker auf friedliche Ansätze zur Konfliktlösung zu fokussieren: Haben Sie den Mut, mehr Diplomatie zu wagen!«, lautet die verhaltene Kritik am Kriegskurs der deutschen Regierung. Neue Waffensysteme dürften nicht mit der Schließung von Krankenhäusern oder dem Verzicht auf Zukunftsinvestitionen bezahlt werden.

Der Bundessprecher der Deutschen Friedensgesellschaft – Vereinigte KriegsdienstgegnerInnen, Jürgen Grässlin, forderte auf der Friedenskundgebung in Freudenstadt eine »Zeitenwende der Zeitenwende«. Damit wandte sich der Friedensaktivist gegen das von Bundeskanzler Olaf Scholz proklamierte Sondervermögen für die weitere Hochrüstung und fordert deren Umkehrung, statt die Bundeswehr nach den USA, China und Russland zur viertstärksten Armee der Welt zu machen. Das sei Geld aus dem Bundeshaushalt, das in der Bildung, im Gesundheitswesen, in der Pflege und für den »Erhalt des Sozialstaats« fehlt. Statt dessen liefere die NATO mit Deutschland Kriegswaffen in dreistelliger Milliardenhöhe an die Militärs in Kiew. Dabei habe sich Deutschland zur Drehscheibe der Waffenlieferungen des Westens für die Ukraine entwickelt.