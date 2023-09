Archives Snark/Photo12/imago Weiter aktuell: Bertolt Brecht

Am kommenden Sonntag präsentieren Sie eine Matinée »Mit Bertolt Brecht gegen den Krieg« im Kulturhaus Frankfurt am Main. Was ist an Brecht noch aktuell?

Unser Kampf muss wider den Krieg der Oberen gehen. Das zeigen wir mit dem Antikriegsprogramm von Dynamo Frankfurt, Aufruhr aus Köln und Roter Pfeffer aus Bremen auf. Davon handeln die Texte und Lieder von Bertolt Brecht und Hanns Eisler und unsere eigenen Miniaturen. Von Brecht kennen wir ja die Äußerung »Die Kapitalisten wollen keinen Krieg, sie müssen ihn wollen«. Das ist im Ukraine-Krieg nicht anders als bei Kriegen in anderen Ländern. Der Krieg in der Ukraine hat nicht im Februar 2022 begonnen; auch nicht 2014 mit dem Putsch auf dem Kiewer Maidan, in den die Finanzindustrie der BRD und ihre Regierungsvertreter schon involviert waren. Der Verteilungskampf um die fette Beute in den ehemaligen sozialistischen Ländern begann früher. Eine marodierende Raubbourgeoisie jagte vereint mit den Oligarchen Volksvermögen mit Waffengewalt ab. Deutschland und andere kapitalistische Staaten haben sich eingemischt, um ihren Teil davon zu erhalten.

Brecht sagte: »Wenn wir zum Krieg rüsten, werden wir Krieg haben.« Was würde er wohl von der von Bundeskanzler Olaf Scholz proklamierten »Zeitenwende« halten?

Mutmaßlich würde er verdeutlichen, dass Scholz sich zum willfährigen Vollstrecker der Wünsche des deutschen Monopolkapitals macht. Es handelt sich um den Versuch, diesen Krieg voranzutreiben, um an die Rohstoffe der Länder der ehemaligen Sowjetunion und der Ukraine heranzukommen.

»Die internationale Front der Arbeiter und Völker wächst«, heißt ein Titel Brechts. War das aus damaliger Sicht eine Chimäre – und ist es das aus heutiger Sicht noch?

Was das Heute anbelangt, ist es notwendig, dass wir zu einer internationalen Antikriegsfront kommen. In verschiedenen Ländern gab es Anfänge dazu, zum Beispiel in Italien, Frankreich und Spanien. Hafenarbeiter in Genua, Marseille und Bilbao weigerten sich, Rüstungsgüter in die Ukraine zu verladen, um die Kriegsspirale nicht weiter zu befeuern. Nur in der BRD ist noch nichts davon zu sehen.

Brechts Leben war geprägt durch zwei Weltkriege und die Flucht vorm deutschen Faschismus. Hat er Antworten darauf gehabt, wie er zurückzudrängen gewesen wäre, die heute für uns in bezug auf die AfD interessant sein könnten?

Wichtig ist, dass die Arbeiterbewegung ihre Kampfkraft in den Ring wirft, und zwar gegen die sich am Krieg beteiligende Berliner Ampelregierung. Wenn wir den Marschbefehl zum Krieg erhalten, müssen wir statt dessen gegen die Regierung in Berlin marschieren. Wir haben kürzlich ausgerechnet, dass sieben Millionen Industriearbeiter fast drei Monate pro Jahr nur für den Kriegshaushalt arbeiten. Die Gefahr des Faschismus ist durch die Regierungspolitik ausgelöst. Der Hauptangriff muss gegen die Regierung gehen, die den Krieg anheizt. Denn wenn sich die deutsche Arbeiterklasse gegen den Krieg organisiert, würde die AfD an Bedeutung und Zulauf verlieren. Einstmals konnte der Faschismus obsiegen, weil die Arbeiterbewegung gespalten und nicht bereit war, mit den Kommunisten in den Generalstreik zu treten, nachdem Hitler die Macht übertragen wurde.

Soll Ihr Programm Mut machen?

Aktuell herrscht bei vielen Menschen Ratlosigkeit, wie man diesen Krieg beenden kann. Wir unterbreiten Vorschläge: Wer den Besitz an den Fabriken zum Mord an den Völkern und Arbeitern benutzt, der ist zu enteignen. Wer die Staatskassen plündert, wie die kriegführenden Milliardäre, dessen Eigentum wird gepfändet und seine Regierung abgesetzt. Unser Fazit: Organisiert euch und werdet Teil der Antikriegsfront.