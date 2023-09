Wahl des Tages: Traurige Vögel

Phillipe Clement/Arterra/imagebroker/imago Schlechte Laune? Steinkauz im Baumloch

Was haben Kiebitz, Rebhuhn, Rauchschwalbe, Steinkauz und Wespenbussard gemeinsam? Alle fünf haben die Chance, »Vogel des Jahres 2024« zu werden. Am 1. September haben Nabu und der bayerische Partner LBV (Landesbund für Vogel- und Naturschutz) die öffentliche Wahl eröffnet. Vergangenes Jahr stimmten 135.000 Vogelfreunde ab. Das Braunkehlchen machte das Rennen.

Eine zweifelhafte Ehre. Zur Wahl stehenden Kandidaten wie Siegern geht es beschissen. Die Wahl zum »Vogel des Jahres« ist keine eitle Schau, sie soll Aufmerksamkeit für die betroffenen Vögel generieren, bestenfalls an ihrer Situation etwas ändern, bevor es zu spät ist und der Piepmatz nur mehr ein trauriges Bild in bunten Büchern.

Wie steht um unsere fünf? Nun ja: Der Kiebitz (Vanellus vanellus) braucht als Wiesenbrüter feuchte Wiesen und Weiden, Moore und Sümpfe. Die gibt es immer seltener, weil sie zunehmend trockengelegt werden. Den Rest besorgt die Klimakrise. Bodenbrüter Rebhuhn (Perdix perdix) hätte gern buschige Feldraine und Blühstreifen als Deckung, findet statt dessen leergeräumte Felder, öde Rapsflächen und ewig große Maisfelder. Und Insekten, die es aufgrund großzügig ausgebrachter Ackergifte lieber nicht essen sollte. Der Rauchschwalbe (Hirundo rustica) mangelt es sehr an geeigneten Nistmöglichkeiten, die sie früher in Ställen und Scheunen kleiner Bauernhöfe vorfand. Inzwischen nicht mehr. Der Steinkauz (Athene noctua) braucht alte Bäume mit Höhlen im Offenland als Wohnraum. Auch futsch. Der Wespenbussard (Pernis apivorus) hat große Probleme mit seinem Speiseplan. Die Insekten verschwinden, Würmer und Amphibien ebenfalls. Bleibt der Hunger. So düster sieht’s aus.

Falls Sie mal wieder nix Besseres zu tun haben: Bis zum 5. Oktober, elf Uhr, kann auf www.vogeldesjahres.de abgestimmt werden.