Ist die EU ein Vasall der USA, ein Partner oder auf lange Sicht doch ein Gegner? Diese Frage steht im Mittelpunkt des Beitrags von Jürgen Wagner in der soeben erschienenen Septemberausgabe der Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Wagner sieht »Europa« bei der Rüstungs- und Militärpolitik zweigleisig fahren. Die Konflikte in den Trump-Jahren hätten zu einer Politik der Selbstbesinnung und Rückversicherung geführt. Dabei agiere vor allem Frankreich stärker in Richtung einer vollen Autonomie gegenüber den USA.

Wagners Beitrag ist einer von sechs zum Schwerpunktthema »Rüstungspolitik und militärisch-industrieller Komplex (MIK)«. Claude Serfati dokumentiert die zunehmende Militarisierung der EU seit Mitte des vergangenen Jahrzehnts und stellt einen Bedeutungszuwachs der EU-Kommission in Rüstungsfragen fest. James M. Cypher charakterisiert den politisch-militärisch-industriellen Komplex in den USA als ein »eisernes Dreieck« aus Rüstungswirtschaft, Militär und Nachrichtendiensten sowie »zivilem nationalen Sicherheitsstaat«. Peter Wahl diskutiert Methoden der Vergleichbarkeit von Rüstungsausgaben und kommt zu differenzierten Ergebnissen. Özlem Alev Demirel bilanziert widersprüchliche Entwicklungen und divergierende Interessen innerhalb der EU hinsichtlich der Rüstungspolitik. Christoph Marischka wiederum fragt nach einem »digitalen MIK« in den USA und in Deutschland.

In der »Marx-Engels-Forschung« rekonstruiert Winfried Schwarz anlässlich der Neuausgabe des Bandes 21 der Marx-Engels-Werke die politischen und theoretischen Interventionen von Friedrich Engels in der Phase des Sozialistengesetzes. Unter den weiteren Beiträgen ist auf Siegfried Prokops Aufsatz »Die neue Politik der UdSSR in der deutschen Frage und der 17. Juni in der DDR« besonders hinzuweisen.