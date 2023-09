Nachschlag: Krieg und Unterhaltung

Michel Euler/AP/dpa Macht sich berechtigte Sorgen wegen möglichen Atomkriegs: Tesla-, Space-X- und Twitter- bzw. X-Chef Elon Musk (Paris, 16.6.2023)

Elon Musk ist ein Milliardär mit Verantwortung. Mit Blick auf die Ukraine sorgt er sich zum Beispiel vor einem Atomkrieg. Jüngst wurde verbreitet, dass er sogar das von seiner Firma Space X betriebene Satellitensystem »Starlink« abgeschaltet habe, um einen ukrainischen Angriff auf die russische Schwarzmeerflotte zu verhindern. Wenn dieser gelungen wäre, heißt es im Magazin »Forschung aktuell« des Deutschlandfunks, hätte es aus Musks Sicht ein »neues Pearl Harbor« gegeben – mit der Gefahr, dass Moskau zur Vergeltung das nukleare Inferno entfesselt. Das sei aber bloß ein Gerücht. Tatsächlich sei »Starlink« zur fraglichen Zeit an dem betreffenden Ort noch gar nicht einsatzbereit gewesen. Lediglich Musks Furcht vor der Apokalypse sei echt. »Starlink« sei geschaffen, um überall Netflix schauen zu können, nicht um Kriege zu führen, wird Musk in der Sendung zitiert. Doch vielleicht hat US-Unterhaltungskunst mit den Konflikten in der Welt mehr zu tun, als Fans des freien Unternehmertuns ahnen. (jt)