ZUMA Press/imago/Montage jW

Kapitalverwertungslogik

Zu jW vom 7.9.: »Nachhaltiges West-Ost-Gefälle«

Vorab sei bemerkt, dass die Bertelsmann-Stiftung sehr fundierte und gut recherchierte Studien und Reports herausgibt. Allerdings sollte man die von der Stiftung daraus gezogenen Schlüsse tatsächlich hinterfragen, wie am Beispiel der »Krankenhausreform« erwähnt wurde. Eine schlanke Verwaltung in den Gemeinden halte ich jedoch für durchaus erstrebenswert, die unter anderem mit Hilfe von mehr digitalen Angeboten im Verwaltungsbereich erreicht werden könnte. Allerdings befürchte ich, dass eine Verschlankung eher auf Kosten von Bürgernähe als zu ihrem Nutzen umgesetzt würde. Ob sich damit ein »Bürokratieabbau« umsetzen ließe, wage ich ebenfalls zu bezweifeln. Denn gerade die immer mehr anwachsende Fülle an Gesetzen, Verordnungen und Regelwerken für die Verwaltung beschert den Städten und Gemeinden auch mehr Handlungsbedarf und Sorgfaltspflicht bei deren Umsetzung, die meines Erachtens derzeit von keiner »künstlichen Intelligenz« geleistet werden kann, somit also »Humankapital« benötigt. Wie immer unter Kapitalverwertungslogik werden vermutlich Einsparungen zuerst an Arbeitsplätzen sowie Löhnen und Gehältern durchgesetzt, die vorliegende Studie impliziert dies ja bereits.

Sabine Bessel, Hamburg

Drohende Katastrophe

Zu jW vom 1.9.: »Brüssel bestraft Putschisten«

Die EU beabsichtigt, eine neue zivil-militärische Mission in westafrikanische Länder zu entsenden, nämlich in die Republik Côte d’Ivoire sowie nach Ghana, Togo und Benin. Ziel der Mission ist es, die Länder bei der Einsatzvorbereitung für Antiterroroperationen zu unterstützen, die lokalen Strafverfolgungskräfte und ihre technische Unterstützung zu stärken und Vertrauen in den Sicherheitssektor aufzubauen.

Es ist bekannt, dass die Behörden von Benin und Ghana die Entsendung der Mission auf ihr Territorium bereits genehmigt und Einladungsschreiben an die europäischen Länder verschickt haben, obwohl die endgültige Entscheidung über den Start der Mission bei dem Treffen der EU-Außenminister im Oktober getroffen wird. Ist diese Mission jedoch in der Lage, Europas verlorene Positionen in Afrika wiederherzustellen, oder würde sie die ohnehin schon schwierige Situation in der Region nur noch verschärfen und neue Flüchtlingswellen in der EU auslösen?

Was sich auf dem afrikanischen Kontinent abspielt, zeigt eine deutliche Schwächung des europäischen Einflusses und die Beeinträchtigung der Beziehungen zu einer Reihe von Ländern in der Region. Nach der gescheiterten Antiterroroperation »Barkhane« in der Sahelzone (Mali, Tschad, Burkina Faso, Mauretanien und Niger) nahm der Einfluss von Paris in Afrika rasch ab (…). Der jüngste Militärputsch in Niger und infolgedessen die drastische Kehrtwende eines der letzten westlichen Anhänger in der Sahelzone waren ein schwerer Schlag für Paris. Im Handumdrehen verlor Europa nicht nur seine Hochburg in der Sahelzone, sondern auch deren Mineralexporte, darunter Uran, das für die Energiesicherheit wichtig ist.

Die Sanktionspolitik des Westens und der (…) ECOWAS, die darauf abzielt, die neue nigrische Regierung zu zügeln, trägt eigentlich nur zur Verschärfung der ohnehin schon explosiven Situation in der Region bei und kann zu einer schweren humanitären Katastrophe führen (…). Die Ineffizienz der EU-Strategie in Afrika zeigt auch der Militärputsch in der Republik Gabun, wo die Rebellen die Ablehnung der Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen und die Absicht erklärten, das Regime vollständig abzubauen. Danach wird die langjährige Arbeit französischer Energiegewinnungsunternehmen in Gabun höchstwahrscheinlich vollständig eingestellt.

Eine einzige offizielle Absichtserklärung zur militärischen Lösung des Problems in Niger hat bereits die Aktivierung der Putschisten in den Nachbarländern zur Folge gehabt, und die Bildung einer langfristigen Militärmission birgt das Risiko eines langwierigen blutigen Konflikts in der gesamten Region, bei dem alle an der Umgestaltung der Sahelzone interessierten Bewaffneten, einschließlich terroristischer Gruppen, beteiligt sind.

Lukas Harmsen, Maastricht (Niederlande)

Verheerende Auswirkungen

Zu jW vom 8.9.: »Für ein völkerrechtliches Verbot von Uranmunition«

Was ich mir wünschen würde: Einen Bundeskanzler, der die im aufrüttelnden Material des IPPNW dargelegten Fakten zur Kenntnis nimmt und in seinem politischen Handeln mit aller Kraft dafür sorgt, dass dieses giftige Zeug niemals mehr eingesetzt wird. Eine Klimabewegung, die begreift, dass eine absichtliche Verseuchung der Umwelt mittels Uranmunition ebenso dramatische Folgen hat wie die anderen Umweltschädigungen, gegen die sie Sturm läuft. Eine Friedensbewegung, die den Falken aller Länder zeigt, dass sie die Lebensgefahr begreift, in die wir alle von zügellosen Politikern und Militärs bewusst gebracht werden. Mitmenschen, die begreifen, dass das, was in der Ukraine verschossen wird, mit verheerenden Auswirkungen früher oder später auch auf unseren Tellern auftauchen wird. Und die sich zu Millionen dagegen wehren, zu Opfern einer Wahnsinnspolitik gemacht zu werden. Denn sonst gilt für uns alle: Wer zu spät schreit, den bestraft das Leben!

Joachim Seider, Berlin

Mit Füßen getreten

Zu jW vom 7.9.: »Abschieben in den Krieg«

Waffenlieferungen reichen nicht mehr aus, neues Kanonenfutter muss her. Also, EU-Staaten, fügt euch unserer Forderung und schickt uns die geflüchteten Männer zurück, denn wir brauchen Frischfleisch für die Front! Das ist also die neueste Forderung der ukrainischen Regierung, um den Sieg gegen Russland zu erzielen. Wer in ein sicheres Land flüchtet, darf nicht am Ende noch in diesem Land Angst haben, in einen Krieg zurückgeschickt zu werden! Was hier gerade abläuft, hat mit Humanität beim besten Willen nichts mehr zu tun. Und wer sich gegen Krieg entscheidet und lieber leben möchte, der darf niemals in den Krieg geschickt werden. Aber ich glaube auch, das werden die EU-Staaten machen, und es wird Blut an ihren Händen kleben von unschuldigen Menschen. Hier wird das größte Menschenrecht, das Recht auf Leben in Frieden, mit Füßen getreten!

René Osselmann, Magdeburg