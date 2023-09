Auf Filzlatschen

IMAGO/ZUMA Wire Falsche Verehrer: US-Präsident Biden (M. l.) und sein indischer Amtskollege Modi an Gedenkstätte für Mahatma Gandhi (10.9.2023)

Allein schon dieses Bild wird in Erinnerung bleiben: US-Präsident Joseph Biden, der es für nötig hielt, die an der Gedenkstätte für Mahatma Gandhi geltende Etikette, barfuß zu gehen, zu missachten und sich dem Monument am Ende des G20-Gipfels statt dessen in Filzpantoffeln näherte. Um sich seine weißen Füße nicht im indischen Monsunmatsch dreckig zu machen.

Immerhin hat ihm sein Imageberater offenbar von Springerstiefeln abgeraten. Und dies aus gutem Grund. Dem kollektiven Westen ging es in Delhi wie dem Helden des Dylan-Songs »Like a Rolling Stone«: »Now you don’t talk so loud / Now you don’t seem so proud.« Wenn westliche Diplomaten ihren Hofberichterstattern in die Feder diktieren, mehr als eine allgemeine Verurteilung von Annexionen und Grenzverletzungen sei auf dem Gipfel nicht durchzusetzen gewesen und ohne Abschlusserklärung hätte der Westen vollends ohne Hosen dagestanden, weil sich dann die Frage aufgedrängt hätte, wozu es die G20 noch brauche – dann zeigt sich, dass der Westen im Kampf um die Deutungshoheit in der Weltpolitik in die Defensive geraten ist. Und zwar gegenüber der eigenen Öffentlichkeit, die sich an den triumphalistischen Hochmut der »Werteaußenpolitik« gewöhnt hat und von der eigenen Politik »Festigkeit« erwartet. Das kürzliche Gipfeltreffen der BRICS-Gruppe und deren geplante Erweiterung zeigen erste Effekte.

Mehr noch: Brasiliens Präsident Lula da Silva lacht dem Internationalen Strafgerichtshof und seinem Haftbefehl gegen Wladimir Putin ins Gesicht und sagt, in Brasilien werde der russische Staatschef jedenfalls nicht festgenommen. Und die Abschlusserklärung trägt in der Passage zu den Getreideexporten ausdrücklich der russischen Forderung Rechnung, die eigenen Lieferungen von Agrargütern und Düngemitteln – Russland ist der größte Kunstdüngerproduzent der Welt – wieder zu ermöglichen. Dies setzt eine teilweise Aufhebung der Sanktionen gegen russische Banken voraus und damit eines Kernstücks des ökonomischen Drucks auf Moskau.

Um die Initiative zurückzugewinnen, haben die G7 am Rande des Treffens von Delhi ein eigenes Infrastrukturprogramm angekündigt. Es soll – in erklärter Konkurrenz zum chinesischen Projekt einer »Neuen Seidenstraße« – den Handel zwischen Indien, der Golfregion und Europa erleichtern. Und wieder zeigt sich, wie sich der Westen mit seinem aus dem einstigen Gefühl ökonomischer Allmacht geborenen Sanktionswahn selbst ins Knie schießt: Die geplante Eisenbahnlinie von Europa durch die Türkei und den Irak – sozusagen die Bagdadbahn des 21. Jahrhunderts – wird eben nicht bis nach Indien führen, obwohl die dortigen Bahnen seit britischen Kolonialzeiten in europäischer Spurweite gebaut sind. Denn dazu müssten die Gleise durch den Iran verlegt werden, und das soll nicht sein. Macht insofern nichts, als das Vorhaben einstweilen sowieso nur aus heißer Luft besteht.