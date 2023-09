IMAGO/Jochen Eckel Standort mit Perspektive: Langfristiger Umbau zur Produktion von klimaneutralem Kerosin möglich (Schwedt, 14.7.2022)

Die vor einem Jahr angeordnete Treuhandkontrolle über die russische Mehrheitsbeteiligung an der PCK-Raffinerie in Schwedt wird zum zweiten Mal um sechs Monate verlängert. Das gab das Bundeswirtschaftsministerium am Freitag bekannt. Damit »begegnen wir einer weiterhin drohenden Gefährdung der Energieversorgungssicherheit«, erklärte Staatssekretär Michael Kellner (Bündnis 90/Die Grünen). Worin diese Gefährdung konkret bestehen soll, ist nicht nachvollziehbar. Schließlich hatte das Ministerium auf Anfrage des Nordkuriers wenige Tage vorher behauptet, »dass die PCK nach Unternehmensangaben mit ca. 80 Prozent ausgelastet sei und die Versorgungssicherheit nicht in Frage stünde«, berichtete die Zeitung am vergangenen Dienstag.

Eine Alternativbegründung für die Verlängerung der Treuhandverwaltung lautet, dass sich »die Suche nach möglichen Investoren« verzögere, weil es »offenbar weiter keine Fortschritte in den Verhandlungen mit dem russischen Ölkonzern Rosneft über den Verkauf seiner Anteile an der Raffinerie« gebe. So stellte es am Freitag der Spiegel dar. Quelle war die Nachrichtenagentur Reuters, die allerdings nicht etwa das Bundeswirtschaftsministerium zitierte, sondern sich auf »mehrere mit dem Vorgang betraute Personen« berief.

Dass Rosneft, das mit 54 Prozent an der Raffinerie in Schwedt beteiligt ist, beim Verkauf überhaupt noch etwas mitzureden hat, ist aufgrund der Rechtslage unwahrscheinlich. Zusätzlich hat der Bundestag im April mit den Stimmen der Ampelkoalition eine Neufassung des Energiesicherungsgesetzes verabschiedet, die es noch leichter machen soll, unter Treuhandverwaltung stehende Unternehmen zu veräußern. In Wirklichkeit dürfte es darum gehen, dass sich zwar mehrere »Interessenten« zu Wort gemeldet haben, aber bisher kein ernsthafter Käufer gefunden wurde. Das gilt auch für den verkaufswilligen Shell-Konzern, der mit 37 Prozent an der PCK-Raffinerie beteiligt ist.

Zu Shell behauptete der Spiegel am Freitag: »Nach Angaben mehrerer Beteiligter sind die Verhandlungen dabei weit fortgeschritten. Als potentielle Käufer gelten private polnische Unternehmen. Dem polnischen Staatskonzern Orlen, dem Interesse an der Übernahme von Schwedt nachgesagt wurde, werden aber keine Chancen eingeräumt.« Worauf sich diese Aussage stützt, erläuterte das Magazin nicht. Die Behauptung widerspricht allem, was bisher zu den Vorgängen bekannt ist: Orlen gilt als einer der Hauptinteressenten an der PCK-Raffinerie, während von polnischen Privatfirmen noch nie die Rede war. Dass es unter ihnen relevante Investoren für den Standort Schwedt geben könnte, ist fraglich: Orlen hat in den vergangenen Jahren auf diesem Sektor eine monopolartige Konzentration betrieben.

Soviel steht fest: Das Bundeswirtschaftsministerium und die Landesregierung Brandenburg, geizen mit Zahlen samt sachlicher Information. So wird zum Beispiel die Behauptung aus dem Ministerium, die Raffinerie habe gegenwärtig eine Auslastung von 80 Prozent, nicht durch Angaben zur Herkunft des verarbeiteten Erdöls gestützt. Auf der Website des Unternehmens steht auch heute noch: »Zwölf Millionen Tonnen Rohöl werden jährlich durch die PCK verarbeitet.« Diese Aussage galt indes nur für die Zeit, als das Öl noch durch die Druschba-Pipeline aus Russland importiert wurde. Das ist jedoch seit Jahresanfang vorbei. 80 Prozent der damaligen Menge wären 9,6 Millionen im Jahr. Gegenwärtig bezieht die Raffinerie nach Angaben der Geschäftsleitung im Jahr sechs bis sieben Millionen Tonnen Rohöl durch eine von Rostock kommende Leitung und 1,2 Millionen aus Kasachstan durch die Druschba-Pipeline. Zusammen sind das maximal 8,2 Millionen Tonnen. Der zu den 80 Prozent fehlende Rest, mindestens 1,4 Millionen Tonnen, müsste über den polnischen Hafen Gdansk kommen. Doch dazu fehlen seit Monaten veröffentlichte Angaben.