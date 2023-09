Michael Kappeler/dpa Abwarten: Sahra Wagenkecht mit Klaus Ernst, Jessica Tatti und Christian Leye im Bundestag (15.6.2023)

Die Macher der Eilmeldungen hatten es am Sonnabend etwas zu eilig. Die zuerst von Bild unter Berufung auf anonyme Vertraute verbreitete Kunde, dass die Bundestagsabgeordnete Sahra Wagenknecht sich nunmehr »entschieden« habe, die Linkspartei zu verlassen und eine neue Partei zu gründen, wurde von der Protagonistin am Abend gegenüber der Nachrichtenagentur dpa wieder eingefangen: »Das ist die Meinung der Bild-Zeitung. Es bleibt dabei: Wir werden über die Parteigründung bis spätestens Ende des Jahres entscheiden.« Auch mehrere Personen aus Wagenknechts Umfeld versicherten, dass es keinen neuen Stand gebe. Sobald die Entscheidung getroffen worden sei, werde sie öffentlich gemacht. Das hatte Wagenknecht übrigens auch Bild gesagt: »Bis Ende des Jahres fällt die Entscheidung.«

Dennoch sorgte das Blatt mit Spekulationen über »Sahras Oktober-Revolution« und mit der Behauptung, dass die Entscheidung gefallen sei, am Wochenende für erhebliche Unruhe. Die Gründung soll demnach nach dem 8. Oktober – also nach den Landtagswahlen in Bayern und Hessen – erfolgen. Wagenknecht ließ sich in Bild am Sonntag immerhin mit vier programmatischen Eckpunkten einer möglichen Neugründung zitieren: »wirtschaftliche Vernunft«, »soziale Gerechtigkeit«, »Frieden« und »Freiheit«. Dem Tagesspiegel (Sonntagausgabe) sagte sie: »Viele fühlen sich von keiner Partei mehr vertreten und wählen aus Verzweiflung AfD. Ich fände es gut, wenn diese Menschen wieder eine seriöse Adresse hätten.« Die Neugründung einer Partei, auf die Wagenknecht sich auch hier nicht festlegte, sei allerdings »eine wahnsinnige Kraftanstrengung«, und deshalb könne darüber nicht eine Einzelperson entscheiden. Die 2018 gestartete und gescheiterte Sammlungsbewegung »Aufstehen« sei nicht gut vorbereitet gewesen.

In dem Interview kokettierte Wagenknecht nach längerer Zeit wieder mit dem Begriff des »Linkskonservatismus«, der, nachdem sie ihn in ihrem 2021 veröffentlichten Buch »Die Selbstgerechten« erstmals verwendet hatte, von ihren Anhängern in der Linkspartei so gut wie gar nicht, von ihren innerparteilichen Gegnern aber geradezu begierig aufgegriffen worden war: Liefert er doch den auf Anpassung und Integration zielenden Strömungen und Zusammenschlüssen in der Partei eine nahezu ideale Steilvorlage bei dem für den Verlauf der anstehenden Auseinandersetzungen alles andere als unwichtigen Versuch, den Eindruck zu erwecken, sie kritisierten das in wesentlichen Punkten an der Nachkriegssozialdemokratie orientierte Wagenknecht-Lager nicht von rechts, sondern von links.

Wagenknecht sagte dem Tagesspiegel nun, der Begriff »Linkskonservatismus« sei »provokant gemeint«. Es gebe auch einen »muffig-reaktionären Konservatismus«, mit dem sie nichts zu tun haben wolle – »der etwa gegen die Ehe für alle ist oder rassistische Ressentiments bedient«. Sie empfinde sich weiterhin als links in dem Sinne, dass sie sich »für Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen« und für eine Außenpolitik einsetzen wolle, »die auf Frieden und Diplomatie setzt«. Gleichzeitig wolle sie an »Werten« wie »Anstand, Ehrlichkeit, Mitmenschlichkeit« und der »Wertschätzung von Fleiß« festhalten. Das gelte »alles als konservativ«.

Die Bild-Ente vom Sonnabend rief eine Reihe von Reaktionen hervor, die darauf schließen lassen, mit welchen Stichworten die anfängliche Polemik gegen ein Parteiprojekt Wagenknechts arbeiten würde. Die AfD-Vorsitzende Alice Weidel sagte der ARD, Wagenknecht erweise sich im Fall der Gründung einer neuen Partei als »willige Erfüllungsgehilfin für die Ampel als auch für die CDU«, da sie damit »das regierungskritische Lager« spalte. Mit der AfD verbundene Accounts in den sozialen Medien verlegten sich am Wochenende darauf, eine mögliche Neugründung Wagenknechts als Rückkehr der SED zu geißeln. Der ehemalige Berliner AfD-Faktionschef Georg Pazderski nannte Wagenknecht eine »Salonkommunistin«. Umgekehrt bringen sich in der Linkspartei diejenigen in Stellung, die angestrengt versuchen, eine mögliche Wagenknecht-Partei als grundsätzlich »rechts« zu framen. So bejubelte etwa die sächsische Landtagsabgeordnete Juliane Nagel beim Kurznachrichtendienst X die von verschiedenen Medien aufgegriffene Falschmeldung vom Sonnabend mit den Worten, ­Wagenknecht konstituiere nun ihre »AfD-Light« (sic!): »Endlich!«