Was mit Melone

Der italienischen Regierungschefin mit dem sprechenden Namen hat die »Coole Wampe« noch gar nicht Tribut gezollt: Giorgia Meloni. Sie weiß, wie man drei Milliarden einspart: Indem man 169.000 Italienern das Bürgergeld (im Schnitt 550 Euro im Monat) streicht. Dann hat man die Kohle in knapp drei Jahren drin. Ausgenommen von den Kürzungen sind Minderjährige, Behinderte oder über 65jährige.

Der Tritt ins Elend trifft also die (noch) Fitten, denen etwa ein Raubüberfall, ein Villeneinbruch oder ein Autoklau vergleichsweise leichtfällt, damit sie auch zukünftig über die Runden kommen. Da hat Meloni mitgedacht. Überhaupt: Was für eine innovative und intelligente Idee, an den Armen zu sparen. Auf die Weise qualifiziert sie sich mindestens für den Friedensnobelpreis. Man ist ja immer beeindruckt von dem Ideenreichtum der Handlangerinnen und Handlanger des Kapitals, erst mal die »Sozialschmarotzer« auf Trab zu bringen. Den Spießer freut’s beim Grillfest:

Dessertspieße mit Melone

Je eine kleine Honig- und Wassermelone in Scheiben schneiden, die Schale entfernen und in mundgerechte Stücke schneiden. Die Melonenstücke im Wechsel auf Spieße stecken. Eine Tafel Kokosschokolade grob hacken. Je eine Handvoll Basilikum und Minzblätter waschen und trocken schütteln. Kokosschokolade und Kräuter zusammen mit 50 ml Apfelsaft, einem TL Zitronensaft, zwei TL Agavendicksaft und 70 g Cashewkernen im Mixer fein pürieren. Die Melonenspieße am Rand des Grills von jeder Seite kurz grillen. Das süße Pesto mit zwei EL gehackten Pistazien garnieren und zu den fertigen Melonenspießen reichen.

»Ich würde gar nicht mitkriegen, wenn Scholz mir ’ne SMS schickt«, meint Udo. Roswitha schaut auf sein Smartphone. »Wenn Scholz dir per SMS mitteilt, dass du in zwei Wochen keine Grundsicherung mehr beziehst, dann kommt das genau hier an!« Sie deutet auf das kleine hellblaue Sprechblasen-Icon auf Udos Telefon: »Ach was!« Udo drückt interessiert auf das Symbol. Plingplöng! Minutenlang bimmelt das Gerät »Du hast 827 ungelesene Nachrichten, Udo«, stellt Rossi amüsiert fest. Udo ist fasziniert. »Kann ich damit auch Nachrichten verschicken?« – »Na klar!« – »Gut, Roswitha übersetz mal: Sehr geehrte Frau Meloni, ich möchte Sie herzlich einladen zu unserem diesjährigen Opfer-des-Faschismus-Tages, Sie sind ja vom Fach so als Faschistin. Wir feiern den giorno degli vittime del fascismo tedesco e del Hartz viero. Dieci settembre, piazza Franz-Mehring in Berlino. Und dann schreib: Et cetero censeo Assange liberam esse!« Stolz blitzt er Rossi an. Die stockt. »Ne, die kann doch kein Latein, außerdem ist das bildungshuberisch. Ich schreibe einfach: ›Free Assange!‹« – Udo: »Ne, die kann doch kein Englisch, schreib lieber …« Doris betritt den Balkon mit einer tropfenden rosa Kanne. »Na, startet ihr wieder die Weltrevolution im Mäusekino? Schickt ihr doch mein Rezept, die Wirkung ist die gleiche!« Sehr komisch.

Cocktail al melone

300 g Melonenfleisch ohne Kerne pürieren und durch ein Sieb streichen. Mit 1 1/2 Litern Orangensaft, dem Saft einer Limette und 100 g Erdbeerdirektsaft vermengen und in einer Glaskanne mit Eiswürfeln servieren.