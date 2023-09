Panthermedia/imago

Dort, wo niemand geht, geht der Mann. Auf der Straße, mitten auf der Fahrbahn. Er kommt zu einer Kreuzung, auf der die Autos so dicht beieinander stehen, dass er von einem zum anderen springen kann. Dass die Dächer der älteren Modelle nachgeben, wenn man auf ihnen landet, hat ihn anfangs überrascht. Mittlerweile läuft er, ohne zu zögern, über sie hinweg. Beim Anblick einer Spiegelung in einer Fensterscheibe hält er inne. Er hebt kurz die Hand, wie zum Gruß. Mit ein paar Sprüngen ist er bei dem Lastzug, der quer auf der Straße steht. An der Seite des Tanks prangt ein Schriftzug, der, wie die meisten anderen Schriftzüge auch, bedeutungslos geworden ist. Die Zapfpistole in den Stutzen, das Pumpen des Kraftstoffs in der Säule, der Junge auf der Rückbank schnitt Grimassen, sie saß vorne auf der Beifahrerseite mit einer Umgebungskarte auf dem Schoß – nein, der Mann weiß, dass die Erinnerung ein süßes Gift ist.

Die Straßen liegen dunkel und verlassen, der Mond hängt hinter einem der Häuser. Nah am Lastzug steht ein Fabrikat, das er selbst einmal gefahren ist. Der Mann springt auf den Kofferraum des Wagens, klettert auf das Dach und schiebt sich mit den Beinen voran durch das geöffnete Fahrerfenster in den Innenraum. Die Fenster aller Wagen sind auf dieser Seite geöffnet, sie alle hatten sich auf demselben Weg zu retten versucht. Der Geruch von verdorbenen Lebensmitteln, auf der Rückbank steht ein Einkaufskorb, vermutlich Besorgungen eines Alleinstehenden, zu viel Gemüse für einen Mann, zu viel Fleisch für eine Frau, vielleicht doch ein Pärchen oder gar eine Familie? Der Mann schiebt mit einem Kugelschreiber, den er in der Mittelkonsole gefunden hat, die schimmelnden Klumpen beiseite und zieht zwischen zwei aufgeblähten Packungen Milch eine Dose hervor. Mit dem Jackenärmel wischt er über das Verfallsdatum. Er reißt den Deckel ab und lässt sich das süßliche Wasser in den Mund laufen. Er schüttelt etwas Mais aus der Konserve und kaut lange darauf herum. Der Mann entdeckt eine Dose Fischfilet im Korb und verstaut sie in seiner Tasche. Sorgfältig sucht er das Wageninnere ab, der hintere Aschenbecher ist leer, unter den Trittmatten im Fußraum lediglich der Dreck vergangener Touren. Beim Fahrersitz findet er eine Münze und lässt sie wieder fallen. Routinemäßig klappt er die Sonnenblenden herunter und wieder hoch. Das Handschuhfach enthält den üblichen Kram, Brillenputztücher und bröselige Kaugummis, Zulassung, Parkscheibe. Der Mann sinkt in den Sitz und schließt für einen Moment die Augen. Noch einmal öffnet er das Fach und tastet mit dem Finger die kleine Lampe ab, als könnte man sie so, unschuldig matt vor sich hin leuchtend, herausnehmen und in der Brusttasche mit sich herumtragen. Das Fach zu und langsam wieder auf – die Lampe brennt, es besteht kein Zweifel. Der Mann lässt seinen Blick zum Zündschloss wandern. Er richtet sich auf, greift, mit zusammengekniffenen Augen, nach dem Schlüssel. Er fasst mit der anderen Hand ins Lenkrad, die Wegfahrsperre löst sich, der Schlüssel gibt nach. Der Mann öffnet die Augen, vor ihm, auf dem Armaturenbrett, leuchten zwei Anzeigen. Er kramt die Dose aus seiner Tasche und klappt mit spitzen Fingern den Deckel hoch. Er zieht den mit einem Umhängeband versehenen Gefrierbeutel heraus, entnimmt ihm das Telefon. Er holt das Kabel aus der Dose und führt vorsichtig den Stecker in die Buchse. Am anderen Ende des Kabels befindet sich ein Adapter. Nachdem der Mann ihn in den Zigarettenanzünder gesteckt hat, leuchtet auf dem Bildschirm des Telefons die Batterie auf. Schrittweise färbt sie sich ein, das Grün verschwindet und steigt wieder an. Erst nach Minuten kann der Mann sich davon lösen, er bringt seinen Sitz in eine angenehmere Position. Vor einem der Häuser steht ein Kühlschrank, ausrangiert vielleicht, oder hingestellt für einen Umzug, der nie stattgefunden hat, für einen Sperrmülltransport, der nie gekommen ist. Dem Mann fallen die Augen zu. Der Geruch von Sonnencreme. Und wie der Junge sich weigerte. Mach die Augen zu, dann brennt es auch nicht. Mit der Hand über die Haare, so blond an den warmen Tagen. Eine zärtliche Berührung, und ihm nachsehen. Sonnencreme. Für uns und für immer.

Als ihm das Telefon aus der Hand gleitet, schreckt der Mann hoch. Er tastet im Fußraum herum und hält inne. Vogelgezwitscher. Sofort registriert er, dass die Kreuzung sich verändert hat. Der Mann richtet den Rückspiegel aus und sieht über dem Giebel des reflektierten Hauses den Himmel rötlich schimmern. Er greift nach dem Lenkrad, leicht zieht er sich aus dem Sitz und drückt sich in die Polster zurück, hin und her, eine Bewegung aus dem Gedächtnis seiner Muskeln, mit der er sich früher bei einer anstrengenden Fahrt zur Ruhe gebracht hat. Während er das Telefon erst im Beutel, dann in der Dose verstaut, das Kabel dazulegt und seine Tasche packt, geht er im Kopf die Optionen durch. Die Vögel werden lauter, sie scheinen geradezu zu schreien, als der Mann aus dem Fenster klettert. Er eilt über die Dächer, muss beim Rennen die Tasche festhalten. Es ist inzwischen so hell, dass er bereits aus der Ferne den zurechtgekratzten Schriftzug mit der stilisierten Möwe darüber erkennen kann. Ein Blick nach oben, und er zieht das Tempo noch einmal an. Denn da ist nichts als ein Himmel, an dem Wolken wie Lavafetzen hängen.

Als der Mann den Wagen erreicht, jagen rechts und links Vögel an ihm vorbei. Er bugsiert die Möve auf den Bürgersteig, als könnte irgend jemand vorbeikommen und an ihr Anstoß nehmen, schiebt die Abdeckung zurück und verstaut seine Tasche in dem silbern ausgekleideten Hohlraum. Dann klettert er selbst hinein, kauert sich auf den mit Sitzpolstern ausgelegten Boden und sperrt die Welt aus. Er öffnet die schmale, gegen das Licht geschützte Atemluke, hört draußen das Geschrei noch einmal anschwellen, dann ist es still. Dunkel und still. Der Puls des Mannes geht schnell, die Aufregung hat wenig Platz in der Enge. Er überlegt, das Telefon einzuschalten, aber er hat nicht gesehen, wie weit es geladen wurde. Er schließt die Augen und versucht, sich selbst davon zu überzeugen, dass er es durchstehen wird, allein deshalb schon, weil er es bereits so oft durchgestanden hat. Für uns und für immer, bei hellem Licht und großem Glück.

Sein Nacken ist hart, seine Schulter glüht. Er weiß nicht, wie spät es ist, und rutscht herum, bis sein Ohr an der Luke liegt. Er schiebt die Abdeckung weg und klettert auf die Straße. Er streckt sich, holt eine Dose Fischfilet aus dem Wagen und lässt einen Mundvoll auf der Zunge zergehen. Soll er das Telefon weiter laden? Wie um sicherzugehen, dass man ihn nicht unbemerkt durch die Gegend geschoben hat, blickt er sich um, sieht hinter einem angrenzenden Wald dunkel den Turm aufragen und ist aufs neue von dessen Größe beeindruckt.

Pond5 Images/imago

Er würde lieber auf der Straße bleiben, aber der Weg durch den Wald wird viel Zeit sparen – der Mann vergewissert sich, dass er den Gefrierbeutel mit dem Telefon noch am Körper trägt. Im Wald ist es so düster, dass er nur langsam vorankommt. Als der Mann zum zweiten Mal an einer Wurzel hängenbleibt, dreht er den Wagen um und zerrt ihn hinter sich her. Das gleichmäßige Klackern der Räder ist nun in seinem Rücken, vor ihm ein Rauschen wie von einem Fluss. Ein Schatten eilt über den Weg. Der Mann bleibt stehen, horcht auf seinen Atem. Vögel schreiten zwischen den Stämmen umher, dunkle Schemen, zielstrebig und ziellos.

Am Fluss entlang erreicht der Mann rasch ein Wehr. Doch nicht nur die Fluttore versperren dem Wasser den Weg, Treibgut hat sich davor gestaut. Auch ein Eiswagen, der dem des Mannes gleicht, guckt halb heraus, vielleicht kann er später das freiliegende Rad als Ersatzteil mitnehmen. Vom Wehr aus hat er einen guten Blick auf die Stadt, auf der nächsten Brücke flussabwärts steht eine Straßenbahn, wie einem größeren Plan folgend exakt in der Mitte abgestellt. Es ist zu kühl am Ufer, um lange auszuharren. Der Mann füllt seine Trinkflasche, verzieht sein Gesicht, als er von dem Wasser probiert.

Gerät der Turm in den Blick, rollt die Möve leicht dahin, verschwindet er hinter einer Hauswand, verspürt der Mann den Schmerz, der sich mittlerweile von der Schulter bis in die Hand zieht. Im Stadtzentrum zeigt sich das übliche Bild, verlassene Fahrzeuge und verwaiste Geschäfte. Der Turm ragt vor ihm auf wie ein hingestelltes Buch, der Mann versteckt den Wagen hinter dem Eingangsportal. Wie lange hat er für den Weg benötigt? Er kann sichergehen und auf die nächste Nacht warten, er schultert seine Tasche. Im Turm ist es kühl, er ist von anderen Gebäuden umstanden, die unteren Geschosse wird die Sonne kaum treffen. Im Vorbeigehen drückt der Mann auf die Knöpfe des Fahrstuhls, ohne darauf zu achten, ob sich etwas tut. Er zieht sich am Geländer die Treppen hinauf. Als er die Stadt überblicken kann, ist er fasziniert vom Ausmaß der menschenleeren Organisation aus Straßen, Plätzen und Bauflächen, dann geht ihm auf, dass es bereits dämmert. Er hastet die Stufen hoch, das Telefon stets an den Körper gedrückt.

Im obersten Stockwerk gibt es eine Bar, zum Dach hin verjüngt sich die Treppe noch einmal, oben eine Glastür, verriegelt. Kurz entschlossen nimmt der Mann einen Feuerlöscher von der Wand und schleudert ihn durch die Scheibe. Glitzernd liegen die Scherben vor ihm auf dem Boden, in der Höhe geht ein steter Wind. In einem unzugänglichen Bereich des Daches sind Satellitenschüsseln und Richtfunksysteme installiert, der Mann hat keine Zeit, die Aussicht zu genießen. Er fingert das Telefon hervor, flucht, weil er so hektisch ist, ruft sich selbst zur Ordnung. Ein langer Tastendruck und der Bildschirm flackert auf, der Homescreen wird geladen, kurz darauf erscheint am oberen Rand das Symbol für das Mobilfunknetz. Der Mann schreitet von einer Seite des Daches zur anderen, reckt die Hand mit dem Telefon den flammenden Wolken entgegen. Er öffnet den Messenger, der Chatverlauf zeigt sich, mit seiner letzten Nachricht: Ich lebe. Ich bin auf dem Weg. Sagt mir, wohin ich kommen soll. Kein Empfang, das Netzsymbol pulsiert. Er macht einen Schritt zur Tür hin und hebt den Arm, als gäbe es das Stechen in der Schulter nicht. Das Symbol atmet die Zeit ein und wieder aus, um den Mann wird es hell, dass er die Augen schließen muss. So verharrt er in seiner Position, eine menschliche Antenne in einem glühenden Sturm. Plötzlich pulsiert das Gerät, drei kurze Stöße, ein Zeichen, das ihnen vorbehalten ist. Der Mann öffnet die Augen und blickt für den Bruchteil einer Sekunde in die Gesichter, sieht seine Frau und seinen Sohn, im Hintergrund einen Streifen Strand, den Horizont, das Meer. Bevor er die mitgesandte Nachricht lesen kann, wird sein Blickfeld von grellem Leuchten geflutet. Auch als er die Augen schließt, wird es nicht dunkel, und im nächsten Moment ist die Hitze auf der Haut so unerträglich, dass er dorthin stürzt, wo er die Tür vermutet. Er stolpert die Treppe hinunter, tritt ins Leere und schlägt auf den Stufen auf. Er schleppt sich weiter, spürt die Strahlen der Sonne, die ihn durch die Fensterfront der Bar erreichen. Der Mann langt nach dem Tresen, tastet sich daran entlang und findet den Kühlschrank, den er beim Aufstieg aus dem Augenwinkel gesehen hat. Er reißt die Ablageplatten und -gitter heraus, dass sie mit allem, was darauf ist, auf den Boden schlagen. Er fährt mit den Händen den Rand des Kühlschranks ab, kippt ihn zu sich, dreht sich, dass er mit dem Rücken in den Kühlraum rutscht, geht in die Knie und macht sich klein, bis das Gerät auf dem Boden aufliegt. Der Mann drückt die Last noch einmal hoch und schiebt den Stein, den ihm der Junge einmal gegeben hat, für die Luftzufuhr in den sich öffnenden Spalt. Stille. Der Junge hockte in der Küche und spielte mit den Töpfen, sie standen nebeneinander im Türrahmen und sahen ihm dabei zu, der Mann zog sie zu sich und flüsterte ihr ins Ohr: Für uns und für immer, bei hellem Licht und größtem Glück, in Finsternis und Schatten.

Er muss das Telefon verloren haben, als er vom Dach kam, und was hätte er davon, es zu suchen. Leuchtende Würmer winden sich vor seinen Augen, vorsichtig bewegt sich der Mann die Treppe herunter. Unten findet er die Möve, er wird tagsüber darin ausharren und in den Nächten daran Halt finden, er hat genug Konserven gesammelt, dass es eine Zeit reichen wird. Die Möve wird ihn tragen, und die Vögel werden ihm sagen, wann es Zeit wird, sich zu verstecken. Den Weg zum Fluss wird er suchen und dessen Lauf folgen, wenn sie am Meer sind, dann wird er sie finden, und sie werden auf ihn warten. Die Räder klackern und das Wasser rauscht, dies ist sein Weg, dort, wo niemand geht, geht der Mann.