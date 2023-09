1913, 14. September: Auf dem siebentägigen Parteitag der SPD in Jena verbünden sich die Zentristen um Karl Kautsky mit den Rechtsopportunisten. Sie können sich gegen die Parteilinke um Rosa Luxemburg und ihren Forderungen nach dem Massenstreik als politisches Kampfmittel um das Wahlrecht durchsetzen. Damit kommt es zu einem folgenschweren Sieg der opportunistischen Kräfte in der deutschen Sozialdemokratie. Rosa Luxemburg kommentiert später: »Die zum Prinzip erhobene Losung vom ›geringeren Übel‹ – in dem Sinne, dass die Preisgabe der grundsätzlichen Ablehnung des Militarismus das ›geringere Übel‹ sei –, die grundsätzliche Zulassung von Bewilligungen für Militärzwecke, ›wenn die Militärvorlage bereits beschlossene Sache ist‹, all das öffnet Tür und Tor derselben revisionistischen Taktik, der die Partei in ihrer überwältigenden Mehrheit bisher Jahr für Jahr eine schroffe Niederlage bereitete.«

1933, 14. September: In London tagt der »Internationale Untersuchungsausschuss zur Aufklärung des Reichstagsbrands«. Unter den Teilnehmern sind international bekannte Juristen aus sieben europäischen Ländern sowie den USA. Am 20. September, einen Tag vor der Eröffnung des Schauprozesses durch die Nazis in Leipzig, veröffentlicht das Gremium seinen Bericht (»Londoner Urteil«). Darin wird die Unschuld Georgi Dimitroffs und der anderen Angeklagten – außer Marinus van der Lubbes – festgestellt und der Verdacht, die Nazis selbst seien die Urheber des Brandes, bekräftigt. Der Rundfunk gibt noch am gleichen Tag den vollen Wortlaut des Urteils in London, Moskau, Paris und New York bekannt.

1938, 12./13. September: Nachdem Adolf Hitler am Ende des Reichsparteitages der NSDAP die »terroristische« und »verbrecherische« Unterdrückung der »Sudetendeutschen« durch die Regierung der Tschechoslowakei angeprangert hatte, kommt es in den deutschsprachigen Gebieten der ČSR zu einem von langer Hand geplanten bewaffneten Putschversuch der sudetendeutschen Henlein-Faschisten. In vielen Städten und Gemeinden werden öffentliche Gebäude besetzt, tschechische Hoheitszeichen zerstört, Gendarmen entwaffnet und Antifaschisten terrorisiert. Der Putsch soll den Vorwand für einen Einmarsch der Wehrmacht im Nachbarland liefern. Er scheitert am Vorgehen der tschechoslowakischen Sicherheitsorgane.