»El Pueblo Unido«. Ausstellung von Claudia Opitz und Sebastian Köpcke. Der orchestrierte Militärputsch in Chile als Offenbarungseid der westlichen Wertegemeinschaft. Eröffnung: Montag, 11.9., 18.30 Uhr, Kino Babylon, Rosa-Luxemburg-Str. 30, Berlin. Veranstalter: Fundación Salvador Allende

»Salvador Allende«. Ein Film von Patricio Guzman. Der chilenische Filmemacher war Mitglied der Unidad Popular und veröffentlichte zwischen 1975 und 1979 die Trilogie »Die Schlacht um Chile«. 2003 erschien sein Film »Salvador Allende«. Mit eindrücklichem Bildmaterial zeichnet Guzman darin den Lebensweg Allendes nach. Montag, 11.9., 19.30 Uhr. Ort: Glockenkelter, Hindenburgstr. 43, Stetten im Remstal. Veranstalter: Allmende Stetten

»Im Osten geht die Sonne auf? Intel in Magdeburg«. Diskussion. Der US-Chiphersteller erhält zehn Milliarden Euro Subvention vom Bund, der sich Unabhängigkeit von ausländischer Konkurrenz und wirtschaftliche Prosperität in der Region verspricht. Welche sozialen, wirtschaftlichen und politischen Implikationen können damit verbunden sein? Darüber sprechen Dominik Intelmann, Humangeograph, und Andreas Knabe, Finanzwissenschaftler an der Uni Magdeburg. Donnerstag, 14.9., 18 Uhr. Ort: Universitätsbibliothek Magdeburg, Universitätsplatz 2, Magdeburg. Veranstalter: Sozialkombinat Ost

»Gegen nukleare Teilhabe«. Büchel-Aktionstag. Mit Vorträgen und Workshops sowie einem Kulturprogramm. Sonnabend, 16.9., ab 10 Uhr. Ort: Schillerplatz, Kaiserslautern. Veranstalter: SDAJ Rheinland-Pfalz