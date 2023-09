Nachschlag: Einmal absteigen, bitte!

IMAGO/rheinmainfoto Die Cops sollten sich mal die Helden aus der Serie »Kottan ermittelt« zum Vorbild nehmen und aufs Tandem umsteigen (Frankfurt am Main, 27.4.2023)

Wer erinnert sich noch an die US-Serie »Pacific Blue«, die Mitte der 90er Jahre im Fernsehen lief? Fahrrad-Cops, die sich Verfolgungsjagden mit Verbrechern an den Stränden von Santa Monica liefern. Polizisten auf zwei Rädern sind mittlerweile auch in vielen deutschen Städten unterwegs. Wobei die Piefke-Null-PS-Streife weit weniger spektakulär daherkommt. In der Spiegel-TV-Doku dreht sich fast alles um Verkehrsverstöße. Ob unerlaubt auf dem Gehweg, auf der falschen Straßenseite, mit Handy am Ohr oder bei Ampelverstößen – die Rad-Cops sind zur Stelle und zücken den Bußgeldkatalog – die Landeskasse freut sich. »Der Radfahrer hält sich nicht an die Regeln«, weiß Radeselin Romi Apenberg von der Polizei Hannover. Folglich muss er bestraft werden. Für viele Fahrradfahrer, die in den ganz auf den Autoverkehr ausgerichteten Großstädten gewohnheitsmäßig die ein oder andere Regel missachten, ist das unangenehm und teuer. Mitunter wirken die Rad-Cops wie eine Rotte wegelagernder Briganten. (row)