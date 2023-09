ZUMA Press/imago/Montage jW

Kriege um Nahrung und Wasser

Zu jW vom 5.9.: »Sozialabbau und Aufrüstung«

Nicht nur Jean Jaurès wies auf die unmittelbare Verbindung zwischen Kapitalismus und Krieg hin. Das tat schon Lenin in vielen seiner Werke, aber vor allem in »Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus«. Es geht nicht nur um den Ukraine-Krieg – weltweit toben Kriege, die dafür sorgen, dass wir die größte Migrationswelle seit Menschengedenken haben. Und diese Kriege sind nunmehr nicht nur Kriege um Rohstoffe. Der größte Klimakiller (eben der Krieg und seine Vorbereiter, die Rüstungsindustrie) führt dazu, dass Millionen Menschen keinen Zugang mehr zu sauberem Trinkwasser haben. Schon zu Beginn dieses Jahrtausends haben führende Wissenschaftler vorhergesagt, dass Rohstoffe in künftigen Kriegen nur noch eine untergeordnete Rolle spielen, es wird Kriege geben um Trinkwasser und Nahrung. Und das bestätigt sich jetzt massiv.

Die Mär, Putin würde mit dem Ende des sogenannten Getreideabkommens den Hunger zur Waffe machen, wird nicht wahrer, je öfter man sie wiederholt. In dem Jahr, in dem das Abkommen lief, gingen ganze drei Prozent an die Völker des globalen Südens. Statt dessen gingen Millionen Tonnen an Weizen nach Spanien – als Schweinefutter (denkt daran, wenn ihr Serrano-Schinken esst), Millionen Tonnen Mais gingen in die Niederlande – als Viehfutter (denkt daran, wenn ihr holländischen Käse kauft). Die europäischen, wertegesteuerten Länder haben den galoppierenden Hunger in Afrika verschärft – nicht nur Putin. Und nun holen wir uns diese Politik und ihre Folgen ins eigene Land! Mit Doppelwumms und militaristischen Tätärä. Noch mal Lenin: Eine revolutionäre Situation entsteht, »wenn die oben nicht mehr können und die unten nicht mehr wollen«. Die oben können’s nicht – schon lange nicht mehr. »Aber das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit, zehn Prozent sicher und man kann es überall anwenden; … für 100 Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst auf die Gefahr des Galgens« – Marx.

Andreas Eichner, Schönefeld

Ablenkung

Zu jW vom 4.9.: »Aiwanger bleibt im Amt«

Auch wenn man Herrn Aiwanger nicht mag … Dass das Thema jetzt nach Jahrzehnten auftaucht, ist eine klare Wahlkampfstrategie der bürgerlichen Gegner der AfD. Wir sollten uns nicht in die Schlammschlachten unserer Gegner hineinziehen lassen, sondern konstatieren: Herr Aiwanger ist nicht »schuldig« wegen einer Jugendsünde, sondern weil er den Kapitalismus stützt – der potentiell den Faschismus hervorbringen kann. Auch die anderen Parteien, die sich nun empören, sind genauso Wegbereiter einer möglichen neuen braunen Diktatur. Solche Diskussionen um Vergangenes sollen nur von letztgenanntem Faktum ablenken und den Menschen eine funktionierende Kontrollinstanz »Presse« vorgaukeln.

Marian Rose, per E-Mail

Zukunft oder Verfall

Zu jW vom 6.9.: »›Aus meiner Sicht ein diplomatischer Akt‹«

Meine aufrichtige Bewunderung für Tino Eisbrenner! Leider gibt es viel zu wenig Linke, die den Mut haben, für ihre Überzeugung einzustehen, Brücken zu bauen und trotz heftigstem Gegenwind unsere Sache in die Zukunft weiterzutragen … Ich erinnere mich mit Wehmut an Domenico Losurdo und sein – in dieser Hinsicht – wesentliches Buch »Wo die Linke fehlt«. Wie Eisbrenner richtig feststellt, haben offensichtlich die jungen Linken zu wenig Geschichtsbewusstsein und zuviel Anpassungsbedürfnis aus persönlichem Karrierestreben heraus … Und damit ist die Bewegung offensichtlich dem Verfall, der Auflösung preisgegeben.

Christa Kustka, per E-Mail

»Condor«-Flieger verherrlicht

Zu jW vom 1.9.: »Selbstreinigender Saubermann«

Das erinnert mich daran, wie »Condor«-Flieger die Bundesluftwaffe aufbauten bzw. als ihre Vorbilder gefeiert wurden. Unter ihnen befanden sich der »Liebling Hitlers« in Görings Luftwaffe, Oberst Werner Mölders, der in Spanien eine Jagdstaffel der Legion kommandierte, und der damalige Oberleutnant Johannes Trautloft. Letzterer rühmte sich in seinem Buch »Als Jagdflieger in Spanien« der Teilnahme am »größten Luftangriff, den Madrid bisher auszuhalten hatte«, am 19. November 1936. An der Talavera-Front notierte er: »Hier sind uralte Jagdinstinkte, (…) die Instinkte des Jägers, wieder durchgebrochen.« Nach Tieffliegerangriffen in der Provinz Toledo beschrieb er, wie MG-Garben in den Feind einschlagen, Lastwagen sich überschlagen. »Menschen kriechen hervor, viele torkeln, fallen, bleiben liegen. Wohl nichts vermag den Soldaten tiefer zu befriedigen, als der Anblick einer kopflosen, panischen Flucht des Feindes« (Johannes Trautloft: Als Jagdflieger in Spanien, Berlin 1940).

In einer Propagandaschrift der Bundeswehr-Führung, die den Mordterror der »Legion Condor« verherrlichte, hieß es: »Mit der Teilnahme am spanischen Bürgerkrieg konnte die Wehrmacht Ruhm an ihre Fahnen heften, sich mit dem Siegeslorbeer schmücken und die Überlegenheit deutscher Waffen und Kriegsmaterials beweisen.« Trautloft, Mitbegründer der »Traditionsgemeinschaft Legion Condor«, erklärte: »Das Wirken der Legion muss der bundesdeutschen Jugend als Vorbild dienen.« In diesem Geist bildete er als Kommandeur der Luftwaffenschule Fürstenfeldbruck, der Wiege der Bundesluftwaffe, deren Nachwuchs aus. Er wurde Kommandierender General der Luftwaffengruppe Süd, Generalleutnant und erhielt zur Verabschiedung in den Ruhestand zu Hitlers Spanien- und Ritterkreuz noch das Bundesverdienstkreuz mit Stern (Hans Daniel: »›Ein robustes Mandat‹«, jW, 27.4.2002). Nach Oberst Mölders waren ein Lenkwaffenzerstörer der Bundesmarine, eine Kaserne in Visselhövede und das Jagdgeschwader 74 in Neuburg an der Donau benannt. Erst 1998 beschloss der Bundestag, Mitgliedern der »Legion Condor« sollte nicht mehr »ehrendes Gedenken« in Form von Kasernenbenennungen bei der Bundeswehr zuteil werden. Die Bundeswehr-Führung ließ dennoch noch viele Jahre solche Ehrungen zu.

Doris Prato, per E-Mail