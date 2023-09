DEFA-Stiftung/DEFA/Gerhard Kowalewsky Ein Film über Schuld und Verantwortung an den Verbrechen des Naziregimes aus marxistischer Perspektive: Kurt Maetzigs »Der Rat der Götter« aus dem Jahr 1950

Seit Antonia Grunenbergs populärwissenschaftlicher Abrechnung mit dem DDR-Antifaschismus als »Mythos«, seit der Debatte um die »roten Kapos« von Buchenwald und einigen Veröffentlichungen zum Antisemitismus in der DDR gehören nicht nur Mauer und Stasi, sondern auch der »verordnete Antifaschismus«, wie der Publizist Ralph Giordano ihn zu erblicken meinte, zur schnell aufgesagten Negativbilanz des ersten deutschen sozialistischen Staates. Auch das von Angelika Timm so bezeichnete und angemessen geschilderte »gestörte Verhältnis der DDR zu Zionismus und Staat Israel« hat sich in der öffentlichen Meinung zu einem angeblich gestörten Verhältnis der DDR zu den Juden überhaupt ausgeweitet. Ein generalisierter Antisemitismusvorwurf gegenüber der DDR passt all zu gut zum antikommunistischen und totalitarismustheoretischen Bild der »beiden deutschen Diktaturen«.

Gerne wird dabei von antikommunistischer Seite vergessen, dass nicht wenige jüdische Kommunisten die DDR als ihren Staat begriffen und dort ihre Themen, Ansichten und Interessen vertreten haben. Das soeben erschienene Buch von Lisa Schoß zur »Darstellung jüdischer Erfahrung im Film der DDR« macht darauf aufmerksam, wenn sie den Eigensinn überzeugter Antifaschisten und jüdischer Überlebender wie Exilanten betont, die ihre Erfahrung als Kulturschaffende und Verantwortliche in der Politik der DDR in den neuen sozialistischen Staat einbringen wollten.

Erziehung zum Antifaschismus

So bilden die Lebenserinnerungen des Auschwitz-Überlebenden Peter Edel die Grundlage für die Miniserie »Bilder des Zeugen Schattmann« von 1972. Das Buch von Schoß beginnt mit der Präsentation eines Briefs von Edel aus dem Jahre 1982. Er ist in freundschaftlich genossenschaftlichem Ton gehalten und an den Vorsitzenden des Staatlichen Komitees für Fernsehen in der DDR gerichtet. Darin beschwört Edel, man möge den Film unbedingt wieder zeigen: »… diejenigen, zu denen ich mich zähle, werden tagtäglich weniger und weniger«. Darum und weil er in Schulen und anderen Bildungseinrichtungen ein mangelndes historisches Bewusstsein erlebt habe, müssten mehr Anstrengungen unternommen werden, um gegen das Vergessen anzugehen. Edel konnte sich bei diesem Appell auf das ungebrochene Selbstverständnis der DDR beziehen: Erziehung zum Antifaschismus.

Schoß erkennt im Gegensatz zu denunziatorisch gestimmten bis systematisch negativ akzentuierte Einseitigkeiten produzierenden Historikern wie Stefan Wolle oder Ilko-Sascha Kowalczuk an, dass es einer historischen Verzerrung gleichkommt, jede Debatte, Diskussion und kulturelle Leistung in der DDR als »Legitimationsideologie« einer »Diktatur« zu labeln. So wird das Filmwerk von Konrad Wolf, dessen Vater Friedrich Wolf in einer jüdischen Familie aufwuchs und Kommunist war, ausdrücklich gewürdigt. Korrekt beschreibt Schoß, dass für Wolf Deutschland »kein Land der Sehnsucht oder Neigung« war, »sondern das Land der Faschisten, das seine Familie vertrieben, das seinem Land, der Sowjetunion, seinen Leuten, mit denen er dort aufgewachsen war, schweres Leid zugefügt hatte«. Daraus ergab sich auch jene Frage an die Deutschen, die mitmachten, die in den Filmen von Wolf immer wieder anklingt: Woher rührte ihre Bereitschaft zum Antihumanismus? Diese Frage durchzieht Wolfs Werk: Von »Sterne« aus dem Jahr 1959 und »Professor Mamlock« von 1961 über sein autobiographisches Werk »Ich war neunzehn« (1968) bis zu dem satirisch-tragischen Künstlerfilm »Der nackte Mann auf dem Sportplatz« (1974).

Sein früher Film »Sterne« war eine bulgarisch-deutsche Koproduktion und behandelte bereits Schuld, Verantwortung, Konformismus und Widerstand eingewoben in die Dramaturgie einer Liebesgeschichte zwischen der Jüdin Ruth und dem deutschen Unteroffizier Walter, die nicht glücklich verläuft. Ruth tritt Walter anfangs deutlich entgegen: »Ihr seid keine Menschen (…) Alle Deutschen sind Wölfe.« Walter erscheint als Ausnahme, Ruth sieht in ihm im weiteren Verlauf der Handlung einen »verdrehten, komischen, guten Menschen« – keinen typischen Deutschen. Trotzdem scheitern seine Anstrengungen, sie zu retten. Nach dem Abtransport stellt Walter Petko, einem Partisanenverbindungsmann, die wenig zweideutige Frage: »Ihr braucht Waffen?« Es ist ein schlagartiger Wandlungsprozess ins Politisch-Antifaschistische, der schließlich auch die Melodramatik weiter Teile des Films überblendet und aufhebt. Nicht nur darin zeigt er sich dramatisch wie ästhetisch weit anspruchsvoller als beispielsweise der DEFA-Klassiker »Ehe im Schatten« von 1947, der weitgehend in einer sentimentalen UFA-Ästhetik gehalten ist. Wird in dem Rührstück von 1947 die drohende Deportation deutscher Juden behandelt, so kann »Sterne« von 1959 als erster deutscher Film gelten, der sich mit der Verantwortung der Deutschen für den Holocaust auseinandersetzte.

Lisa Schoß würdigt diesen Film, kommt aber nicht umhin, angesichts der Partisanen-Schlussszene über »Sühne« und »Abbitte« als tragende Motive dieser dramaturgischen Wendung zu spekulieren und damit dem Film nicht nur die politische Stoßkraft zu nehmen, sondern ihm eine ideologische Entlastungsfunktion anzudichten. Völlig schleierhaft bleibt, wie sie darauf kommt, dass die von einem Autoren geäußerte Annahme, die Verbrechen an der jüdischen Bevölkerung seien in dem Film »nur von untergeordneter Rolle«, diskussionswürdig ist. Eine solche Interpretation bleibt von antikommunistischer Erfahrungsresistenz geprägt. Der Film beginnt gleich mit dem leitmotivischen jiddischen Lied »S’brent« von Mordchai Gebirtig. Die Lagerhaft in Bulgarien, wo der Film im Herbst 1943 spielt, ist realistisch in Szene gesetzt. Schoß weißt selbst darauf hin, dass in dem Film nicht nur auf Deutsch, Bulgarisch, Griechisch, sondern auch in Ladino, einer fast verschwundenen Sprache der sephardischen Jüdinnen und Juden, gesprochen wird. Die Bundesrepublik versuchte damals, die Aufführung dieses ersten deutschen Films, der sich mit den Verbrechen der Deutschen an den Juden auseinandersetzte, in Cannes zu verhindern. Ein Skandal, der viel über die postfaschistische BRD sagt und von Schoß lediglich beiläufig in einer Fußnote erwähnt wird.

Fragwürdige Urteile

An mehreren Stellen sind Gewichtung und Urteile der Wissenschaftlerin fragwürdig. So würdigt Schoß die erste und letzte Folge des »Schattmann«, weil darin lange und ausführlich deutsch-jüdische Lebenswelten am Vorabend ihrer Auslöschung durch die Nazis gezeigt werden und ein bewegender Auschwitz-Besuch die Filmserie beendet. Wesentliche und ebenfalls beeindruckende Szenen des zweiten und dritten Teils der Serie unterschlägt die Autorin jedoch oder fokussiert auf Elemente, die sie nur als »propagandistisch« zu werten weiß. Teil zwei von »Schattmann« zeigt die systematische Entrechtung der Juden. Außerdem werden in einer Szene die Folgen der pseudowissenschaftlichen Rassentheorie auf Psyche und Identität eines jüdischen Kindes in einer verblüffend kenntnisreichen Weise dargestellt, die an Frantz Fanons »Schwarze Haut, weiße Maske« oder Sartres Überlegungen zur Judenfrage erinnert. Auch die Präsentation eines Originalflugblatts der Roten Fahne zum Novemberpogrom 1938 ist mehr als kommunistische Selbstbeweihräucherung, weil sie zeigt, dass die KPD noch aus der Illegalität heraus versuchte, der antisemitischen Hetze aufklärerisch und agitatorisch zu begegnen. Diese Filmszene könnte das perpetuierte Gerücht, wonach KPD und Rote Fahne sich eines spezifischen und wirkmächtigen Antisemitismus bedient hätten, noch heute konterkarieren.

»Lebende Ware« von Wolfgang Luderer kam 1966 in die Kinos der DDR. Es ist ein Film, der die Enteignung und Deportation der jüdischen Bevölkerung Ungarns nach dem Einmarsch deutscher Truppen 1944 zum Thema hat. Der Jurist Friedrich Karl Kaul hatte den Stoff aufbereitet. Der aus einer jüdischen Familie stammende Kommunist war für eine Vielzahl von Offenlegungen personeller Kontinuitäten der BRD-Eliten zum Nazifaschismus verantwortlich. Schoß benutzt wiederholt und wenig nachvollziehbar die der Extremismusforschung entstammende Verfassungsschutzvokabel »Radikalisierung«, wenn sie Kauls Intentionen zu beschreiben versucht, und entwürdigt so dessen antifaschistisches Lebenswerk, das sicherlich autoritäre und dogmatische Züge aufwies. Mit »Lebende Ware« hatte der 1981 verstorbene DDR-Jurist aber zum Beispiel eindrucksvoll darauf aufmerksam gemacht, dass der SS-Obersturmbannführer Kurt Andreas Ernst Becher nach dem Krieg eine ungebrochene Karriere als Bremer Kaufmann vorzuweisen hatte.

Der Film orientiert sich an historischen Tatsachen. Er nimmt mit Eichmann und Becher zwei Nazi-Täter in den Fokus: den ideologisch verblendeten und bürokratisch korrekt vorgehenden Faschisten, der sich der »Endlösung« verpflichtet hat, wie auch den um seinen eigenen Vorteil bedachten skrupellosen Geschäftsmann. Becher zeigte sich nämlich ob des eigenen Vorteils bereit, einige Juden gegen Geld und Sachwerte aus Budapest entkommen zu lassen. Es kam zu Gesprächen und Verhandlungen mit dem ungarischen Judenrat, in dem zionistisch eingestellte Protagonisten für einen Freikauf plädierten. Den DEFA-Verantwortlichen war in ihrem pädagogischen Eifer durchaus bewusst, dass hier bei all zu viel historischem Realismus eine gewisse Problematik auftauchen könnte und antisemitische Vorurteile bedient werden könnten. In einem Exposé zum Drehbuch ermahnen sie sich selbst, »große Vorsicht« walten zu lassen, »damit sich die Gewichte nicht zu sehr nach der antijüdischen Seite verschieben. Da der Film als Spielfilm gedacht ist und nicht als reine Dokumentation, bleiben erhebliche dramaturgische Möglichkeiten, diese Gefahr zu vermeiden.«

Im Gegensatz zu Schoß, die sich darüber wundert, dass der Film diesen politischen Selbstregularien nicht nachgekommen sei, scheint der Film dem bei genauer Betrachtung absolut zu entsprechen. Es gibt beispielsweise keine demagogische Verzeichnung der enteigneten jüdischen Unternehmer, statt dessen ist der neutrale und halbwegs empathische Zuschauer in die Lage versetzt, mit dem vertriebenen Ference Chorin, dem ungarisch-jüdischen Fabrikbesitzer, und seiner Familie mitzufühlen. Damit sind die Filmemacher abgerückt von der 30er-Jahre-Haltung im kommunistischen Milieu, wonach man »beschnittene wie unbeschnittene Kapitalisten« – so eine häufige Formulierung beispielsweise aus der Roten Fahne – als Klassenfeind betrachtete.

Der Film zeigt anhand der Figur des bürokratischen Judenvernichters Eichmann, dessen Machtstellung im polykratischen Nazisystem bestens herausgearbeitet wird, deutlich, dass auch privilegierter Status und gehobene Klassenherkunft die Juden vor ihrem Schicksal nicht retten konnten. Schoß dreht dies gerade um und behauptet, der Film präsentiere die Geschehnisse so, »dass der Eindruck entsteht, Geld und sozialer Status seien ausschlaggebend bei der Frage gewesen, wer zum Opfer der Mordpolitik der Deutschen wurde.« Eine kuriose Behauptung, die durch den Film selbst und seine Dramaturgie nicht gedeckt ist. Genauso absurd ist, dass Schoß in dem Film eine »Anti-Israel-Facette« erkennt und meint, als »Kampagnenfilm« weise er nicht nur in Richtung Bundesrepublik, sondern »verdeckt auch nach Israel«. Von Israel ist jedoch überhaupt keine Rede, auch der Zionismus spielt keine Rolle. Im Judenrat, dessen Darstellung selbst Schoß eine große Differenziertheit attestieren muss, äußert sich der Sympathieträger, der für Widerstand plädiert und einen Kuhhandel mit den Deutschen ablehnt, auch positiv zu der Option einer Ausreise nach Palästina, ist folglich kein Antizionist. Rezsö Kastner, der mit den Deutschen paktierende Vertreter des Budapester Judenrates ist ein Getriebener, an keiner Stelle ist er handlungsmächtig, sondern bleibt in Abhängigkeit zum SS-Obersturmbannführer Becher. Von einer filmisch umgesetzten Gleichrangigkeit der Täterschaft, die Schoß sehen will und darin eine antijüdische Anmaßung vermutet, kann keine Rede sein.

Interessegeleitete Historiographie

Sicherlich: Viele der Filme haben einen klaren propagandistischen Zuschnitt. Die »Schattmann«-Serie hat als Rahmung den Globke-Prozess, den die DDR gegen Adenauers Staatssekretär mit Nazivergangenheit anstrengte. Das Herausschälen der personellen und strukturellen Kontinuitäten der BRD zum »Dritten Reich« gestalteten sich in den Filmen zuweilen überdeutlich und damit propagandistisch. Dies war aber auch so gewollt, da Agitation und Propaganda im sozialistischen und antifaschistischen Selbstverständnis der DDR als notwendig und wünschenswert erachtet wurden. Schoß operiert in ihrer Arbeit zuweilen mit einem Ideologiebegriff, der Ideologie nur in dieser Agit-Prop-Gestalt zu erkennen vermag, wenn Filme also ein klares Bekenntnis zu Antifaschismus, Sozialismus oder der DDR aufweisen. Damit ist sie außerstande Ideologieproduktion im weiteren Feld filmischer Produktion in den Blick zu bekommen oder verlegt sich auf psychologistische Spekulationen ob etwaiger »Entlastungsfunktionen«, wie es in einem Teilbereich der Antisemitismusliteratur gang und gäbe ist.

Einige antifaschistische DEFA-Filme transportierten eine antizionistische Botschaft. Natürlich war die kommunistische Antwort auf die faschistische Gefahr eine andere als jene der zionistischen Organisationen. Einige DEFA-Filme versuchen das zu thematisieren. Schoß ist in der Betrachtung der antizionistischen Botschaften stark geprägt von einer oft interessegeleiteten Historiographie, die dazu neigt, Antizionismus und Antisemitismus gleichzusetzen. Hier ist sie um wenig Differenzierung bemüht, die bei diesem Thema in besonderer Weise vonnöten wäre.

Tatsächlich gibt es beispielsweise in dem Mehrteiler »Hotel Polan und seine Gäste« (1982) eine Szene, die als antisemitisch beurteilt werden muss: Da treten mit deutlich unsympathischen Charakterzügen versehene, um Geld für Palästina bettelnde »Zionisten« auf, die noch dazu Schläfenlocken tragen. Aber aus einer Szene mit antisemitischer Bildsprache wird noch kein antisemitischer Film. »Hotel Polan und seine Gäste« fußt auf den Lebenserinnerungen des DDR-Schriftstellers Jan Koplowitz. Mit dem Hauptprotagonisten Peter, dem jüngsten Sohn der Polans, wird hier einem deutschen, nicht-jüdischen Massenpublikum ein jüdischer Kommunist gezeigt, der sich unter emotionalen Schmerzen von seiner jüdischen und im Lager des Unternehmertums stehenden Familie lossagt. Dennoch verteidigt er gegenüber seinen Genossen die jüdische Lebenswelt, der er entstammt. Gegen den Rationalismus und die Vorurteile seiner Genossen verteidigt er sogar den »Wunderrabbi«, der ein geschätzter Gast des Familienhotels im Herzheilbad Grenzbrunn ist. In einer entscheidenden Szene erklärt Peter seinem kommunistischen Freund: »Die meisten Juden sind arm – ob im Osten oder in New York, diejenigen, die hierherkommen, haben sich nur hochgestrampelt.« Sein Großvater ist ein böhmischer Humanist, hat eine bürgerlich-revolutionäre Vergangenheit im Kampf gegen die K.-u.-K.-Monarchie vorzuweisen und rettet 1914 seine Gäste, die als »feindliche Ausländer« markiert werden, vor dem Internierungslager, indem er sie gegen jede ökonomische Vernunft im Hotel logieren lässt.

Die Schlussszene des Films, die auf die Vergasung von Esther, der Mutter von Peter, in Auschwitz verweist, ist in ihrer Schockhaftigkeit mit dem Ende der Holocaust-Komödie »Zug des Lebens« (1998) vergleichbar. Eine Vielzahl von Darstellungen jüdischen Alltags und seiner Thematisierung, wie beispielsweise der Beschneidung Peters, entziehen sich antijüdischen Klischees, wirken regelrecht anti-antisemitisch. Der Neid der deutsch-nationalen Honoratioren vor Ort auf den bescheidenen und stets bedrohten Wohlstand der Hotelbesitzer wird deutlich extrapoliert. Die brutale Gewalt der Nazis erfährt am Ende des Mehrteilers eine dramatische Sichtbarkeit.

Autor Koplowitz wie Dramaturg Günther Rücker distanzierten sich nachträglich von dem Vierteiler, seitdem gilt der Film mindestens als problematisch. Schoß nimmt sogar die Zuspitzung vor, dass er »mit einer antisemitischen Grammatik operierte«. Leider verpasst sie es, dieses harte Urteil an den Szenen durchzudeklinieren. Würde man »Hotel Polan« vergleichen mit einer Vielzahl von internationalen Filmen, die Bilder des orthodoxen (Ost-)Judentums zeigen, von »Die Abenteuer des Rabbi Jacob« (1973) mit Louis de Funès bis zu der vielgelobten, allerdings sehr binär gestalteten Netflix-Miniserie »Unorthodox«, käme man zu dem Ergebnis, dass »Hotel Polan« ein weit differenzierteres, realistischeres und auch sympathischeres Bild des orthodoxen Judentums entwirft. Im letzten Teil der Serie erfährt das DDR-Publikum sogar von dem angesichts der nazistischen Politik des Entzugs aller bürgerlichen Rechte tief erschütterten Glauben deutschnational eingestellter Juden, die ebenfalls Dauergäste des Hotels sind. Dies ist eindrucksvoll in Szene gesetzt und konnte ob der Dramaturgie nur – offensichtlich auch gewünschte – Mitleidseffekte beim Publikum auslösen.

Schiefe Interpretation

Bei der Beurteilung eines weiteren Films von Kurt Maetzig, dem Monumentalwerk »Der Rat der Götter« von 1950, sitzt Lisa Schoß weiteren folgenreichen Irrtümern auf, was der Unkenntnis marxistischer Faschismusanalysen geschuldet ist. Diesen dritten, noch sehr frühen Maetzig-Film über den Faschismus, dessen Drehbuch Friedrich Wolf verfasst hatte, der sich auf die Protokolle der Nürnberger Kriegsverbrecherprozesse stützte, sieht sie in der Tradition der Dimitroffschen These von 1935, wonach der Faschismus »die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten, am meisten chauvinistischen und imperialistischen Elemente des Finanzkapitals« sei. Dabei geht es dem Film um den I.G. Farben Konzern und die Lieferung von Zyklon B nach Auschwitz sowie die Mitverantwortung der Wissenschaft für den Holocaust. Es sind vielmehr die O.M.G.U.S.-Ermittlungsakten, die den dokumentarischen Hintergrund des Filmes stellen und nicht die Definition Dimitroffs.

Schoß sagt von dem Film, offenbar wegen seines kapitalismuskritischen Zuschnitts, er neige dazu, »Schuld und Verantwortung zu exterritorialisieren« – dabei werden Profitinteressen und blinde, scheinbar neutrale Wissenschaft und Forschung sehr genau und nachvollziehbar angeprangert. Der geläuterte Wissenschaftler gesteht am Ende des Filmes seine Schuld an der Vorbereitung des Verbrechens ein und verspricht seinem Sohn, künftig nichts mehr verschweigen zu wollen. Andere Dimensionen des Filmes, die beispielsweise auf breite und massenhaft geteilte Naziideologien anspielen, so die zweifache Nennung und Dekonstruktion der Naziideologie vom »schaffenden und raffenden Kapital«, übersieht die Filmwissenschaftlerin einfach. Ausgerechnet in Übereinstimmung mit dem DDR-Forscher Stefan Wolle sieht sie in dem Film den »Feind« in drei Erscheinungsformen vorliegen: als faschistischen Verbrecher, als Bonner Ultra und als US-Imperialisten.

Sicherlich gab es solche Filme in der DDR, beispielsweise »Der Fackelträger« (1955) von Johannes Knittel. »Der Rat der Götter« bedient sich aber gerade nicht dieser Feindbildschablone. Gegen Ende des Films werden progressive US-Chefankläger von Nürnberg als Vertreter eines Amerika, das sich noch der Anti-Hitler-Koalition verpflichtet fühlt, ins rechte Licht gerückt. Der Film bewegt sich hier noch in einer Logik, die in der Sowjetischen Besatzungszone seit der deutschen Erstaufführung von Konstantin Simonows Stück »Die russische Frage« von 1947 eine Zeit lang dominierend war: Danach gab es zwei Amerika, das des antibolschewistischen und profaschistischen Randolph Hearst und das von Franklin D. Roosevelt, mit dem man sich in Jalta auf eine gemeinsame Politik gegen Hitlerdeutschland einigen konnte. Die inhaltliche Aussage der filmischen Kooperation zwischen Friedrich Wolf und Kurt Maetzig von 1950 liegt interessanterweise noch voll auf dieser Linie.

Schauen, nicht sehen

Schoß’ Urteil über die drei behandelten Filme des bekannten DEFA-Vorstandsmitglieds und Filmproduzenten Maetzig, Regisseur der Thälmann-Filme wie auch des mit Aufführungsverbot belegten Films »Das Kaninchen bin ich« (1965), ist analytisch bescheiden: »Verirrung, Bewährung, Sühne, Erlösung – die sozialistischen Wandlungsgeschichten sind geboren.« Vielmehr müssten diese Filme als Such- und Erkenntnisprozesse gedeutet werden: Zuerst entstand mit »Ehe im Schatten« ein bürgerlich-humanistisch ausgerichtetes, anrührendes Drama, das Filmkritiker dazu brachte, diesen Film mit der vielgelobten US-Serie »Holocaust« (1978) zu vergleichen. Dass darin das Pogrom vom 9. November 1938 wie eine plebejische Aktion von unten erscheint und wie die Szene der Revolte in »Metropolis« wirkt, ist dabei kein Zufall, sondern passt zu einen Film, der sich an anderer Stelle affirmativ auf die Größen der deutschen Kultur wie Schiller und Goethe bezieht. Dennoch zeichnet er detailliert die sukzessive Entrechtung und den Ausschluss der Juden aus dem öffentlichen Leben bis zu deren Vernichtung nach, die nur mit vielen willigen Helfern hatte bewerkstelligt werden können. Im proletarischen Filmwerk »Die Buntkarierten« wird Schiller hingegen von den wilhelminischen Eliten begeistert rezitiert und das Arbeitermilieu zwischen perpetuierter Herrschaft, Aufbegehren, Anpassung und marginalem Widerstand gezeigt. Schließlich rücken in »Der Rat der Götter« die monopolkapitalistisch Verantwortlichen – von denen in Form des Rüstungsunternehmens Krupp am Rande bereits in »Die Buntkarierten« die Rede ist – ins Zentrum der filmischen Auseinandersetzung mit dem Faschismus.

Lisa Schoß schreibt, der erste und der letzte der drei besprochenen Maetzig-Filme seien bis zuletzt in der DDR im Verleih gewesen, wurden zu Gedenktagen wiederaufgeführt und zur »Vertiefung des Geschichtsbildes« in Schulen und anderen Bildungsstätten genutzt. Fragt man heutige Geschichtslehrer, mit welchen Filmen sie ihre Schulklassen zum Thema konfrontieren, so fällt redundant der Name »Schindlers Liste«. Welche Filme mehr Erkenntnisgewinn über den Nazifaschismus vermitteln, könnten alle, die – mit Tarkowski zu sprechen – nicht nur schauen, sondern sehen, beantworten.