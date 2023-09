missingFILMs Seelandschaft mit Kajak, Kippe und Kerstin (Christina Große)

Mecklenburg kann sehr kalt sein, auch im Sommer. Kerstin (Christina Große) hat gerade den Mann verloren, mit dem sie jahrelang zusammengelebt hatte. So macht sie sich allein auf den Weg, und das mit ziemlich kultigen Fahrzeugen. Anfangs rauscht sie mit einem roten Volvo Kombi durch die Nacht. Bei Tagesanbruch parkt sie den Wagen auf einer kleinen Lichtung und wuchtet ein rotes Kajak aus Plaste vom Dachgepäckträger.

Den Bildern nach könnte ihre Paddeltour auch im Spreewald stattfinden. Dass es sich nur um Mecklenburg handeln kann, wissen wir nach ihrer Begegnung mit dem Platzwart, abends, als sie ihr Zelt aufstellen möchte. Maulfaul ist noch geschmeichelt. Allerdings kann der Platzi im Vergleich zur Heldin schon als beinahe redselig bezeichnet werden. ­Kerstin will ihre Ruhe haben und reagiert auf hilfsbereite Menschen allergisch. Alima (Pegah Ferydoni) wiederum will ihr nicht helfen. Sie fühlt sich nur zu ihr hingezogen. Was die beiden verbindet, ist der Verlust. Nur ist bei Alima nicht der Vater verstorben, sondern sie wurde von ihrem Ehemann verlassen.

Ich habe es jetzt mal so gemacht wie Regisseur Max Gleschinski. Der Film lebt nämlich nicht von der Natur oder dem Zwischenmenschlichen. Er lebt von irreführenden inhaltlichen Auflösungen. Der Mann, mit dem Kerstin so lange zusammengelebt hat, der wichtigste Mensch in ihrem bisherigen Leben, war also ihr Vater, den sie in den letzten Jahren gepflegt hat. Es gibt aber noch einen zweiten Mann. Ihren Bruder (Karsten Antonio Mielke). Während alle im Film mit dem Boot unterwegs sind, fährt er Auto. Was will er? Warum diese Eile? Wir wissen nur, dass ihn sein Sohn (Niklas Wetzel) telefonisch darüber informiert, dass er Kerstin entdeckt, ja regelrecht aufgestöbert hat. Als Kerstin den Burschen, ihren Neffen, erblickt, flüchtet sie in die Zeltplatztoilette. Der Kerl stürmt hinterher. Alima versucht, ihn aufzuhalten, ihn am Betreten der Damentoilette zu hindern. Vergeblich. Doch obwohl es nur eine Tür zum Damen-WC gibt und das Fenster von innen fest verriegelt ist, sind alle Kabinen leer. Wir erfahren nicht, wie Kerstin das geschafft hat. (Hat sie sich einfach verpisst?)

Dahinter steckt übrigens Methode: Sobald wir denken, dass alles in diesem Film irgendwann aufgeklärt und enträtselt wird, dreht uns der Regisseur eine Nase. Laut eigenem Bekunden ist sein Bestreben, uns bis zum Schluss im Ungewissen darüber zu lassen, »was für eine Art Film das hier ist«. Und das gelingt ihm ganz ausgezeichnet. Ich war mir zum Beispiel hundertprozentig sicher, dass eine Frau Regie geführt hat. Zuviel erinnerte mich an Patricia Highsmiths Roman »Venedig kann sehr kalt sein«. Dann kommt da auch noch diese Szene mit der Boje, die mir sagt, du liegst völlig richtig mit deiner Einschätzung. Aber schon im nächsten Augenblick ist es wieder ein ganz anderer Film.

Doch empfehle ich »Alaska« nicht nur wegen des gekonnten Katz-und-Maus-Spiels, das der Film mit seinem Publikum treibt. Ich empfehle ihn schlicht, weil er so gut erzählt ist. Typisch mecklenburgisch.