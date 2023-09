Musk ist klüger

IMAGO/ZUMA Wire Starlink-Satellit

Sympathien weckt Elon Musk kaum, aber dumm ist er nicht. Jetzt hat der Techmilliardär mitgeteilt, dass er eine Anfrage der ukrainischen Führung abgelehnt habe, die Nutzung seines Satellitennetzes »Starlink« für die Krim und »den ganzen Weg bis nach Sewastopol« freizuschalten. Es sei offenkundig, dass die Ukraine mit Hilfe seiner Navigationsunterstützung einen Angriff auf die Basis der russischen Schwarzmeerflotte auf der Krim habe vorbereiten wollen. Das wäre aber eine Eskalation des Krieges gewesen, an der er keinen Anteil haben wollte.

Das ist natürlich nicht ganz so edel, wie es nach außen dastehen soll. Da wäscht einer seine Hände in Unschuld. Musk hat sich vor allem wohl klargemacht, dass bei einem von Starlink gestützten Angriff auf die Flotte eben dieses System selbst Teil der gegnerischen Kriegsanstrengung geworden wäre. Mit der Folge, dass Russland ihm womöglich die Starlink-Satelliten zumindest über Osteuropa vom Himmel geholt hätte. Die Fähigkeiten dazu hat es. Und das hätte ihm wiederum das Geschäft mit dem ukrainischen Militär über dem Rest des Landes verdorben. Russland hat nach dem ukrainischen Drohnenangriff auf den Flughafen von Pskow vor einigen Tagen schon angedroht, US-Aufklärungsdrohnen nahe seiner Grenzen abzuschießen. Im Falle eines Privatmanns wie Musk wäre die Zurückhaltung da sicherlich noch geringer als gegenüber den USA als Staat.

Der Kapitalismus wird oft gelobt für das Prinzip der persönlichen Haftung, das zu rationalen Entscheidungen inspiriere. Ein bisschen was dran ist da schon. Musks Rückzieher unterscheidet ihn vorteilhaft von militärischen Dilettantinnen wie der Bundesaußenministerin, der als Konsequenz aus einem mit Hilfe deutscher Marschflugkörper möglichen Angriff auf Ziele in Russland nichts droht als eventuell eine Wahlniederlage und danach maximal ein Pöstchen in irgendeiner Stiftung.

Diese Differenz zwischen Investoren wie Musk und Politikern wie Annalena Baerbock kennzeichnet das Verhalten der politischen Klasse im Westen. Sie wissen alle, dass in der Ukraine ein Stellvertreterkrieg zwischen der NATO und Russland geführt wird, bei dem Tod und Zerstörung auf der ukrainischen – und natürlich auch der russischen – Seite anfallen, nicht auf derjenigen, für die sie »Verantwortung tragen«. Die USA haben den ganzen Krieg lang öffentlich erklärt, sie strebten keinen Krieg mit Russland an. Kunststück: Der würde auch sie selbst in Mitleidenschaft ziehen. Das hindert USA, BRD und NATO nicht daran, ständig Russlands »rote Linien« zu testen. Wie die USA den Nationalismus anderer Völker für sich ausnützen, hat erstmals Präsident Woodrow Wilson mit seinen »14 Punkten« vom Frühjahr 1918 gezeigt: Er versprach Polen, Tschechen und Südslawen die Unabhängigkeit, die Ukraine hielt er noch für eine Erfindung des deutschen Generalstabs. Das hat sich inzwischen geändert.