Joerg Carstensen/dpa Nicht nur in NRW, auch in Brandenburg gab es dieses Jahr schon Streiks bei REWE (Potsdam, 16.5.2023)

Als Mitarbeiter bei REWE beteiligen Sie sich am Streik der Beschäftigten. Wie ist die Stimmung bei den Kolleginnen und Kollegen?

Die momentane Stimmung ist angespannt. REWE versucht Verdi die Schuld an allem zu geben. Die Arbeitgeberseite hat in der letzten Verhandlung kein neues Angebot gemacht, was die Frage aufwirft, wie lange diese Verhandlungen noch gehen, weil manche Mitarbeiter wirklich auf die Lohnerhöhung angewiesen sind. Sie können sich sonst manche Sachen aufgrund der Inflation nicht mehr leisten. Angst und Verunsicherung werden vom Arbeitgeber geschürt, damit nicht gestreikt wird.

Was fordern die Beschäftigten?

Angesichts der starken Inflation fordert Ver.di zusammen mit den Beschäftigten für den Groß- und Außenhandel 13 Prozent mehr Gehalt und Lohn oder mindestens 400 Euro mehr im Monat. Die Ausbildungsvergütung muss um 250 Euro steigen. Dazu fordern wir eine Laufzeit von 12 Monaten.

Welche Streikaktionen gab es in Dortmund und dem Ruhrgebiet bereits?

Bei uns im Lager hatten wir acht Streiktage während der fünf Verhandlungsrunden. Dabei waren die beiden zentralen Handelsstreiktage aller 130 streikenden Betriebe in Düsseldorf und in Bochum. Der Anblick der vielen anwesenden Streikenden war sehr motivierend. In Dortmund haben wir einige Male am Lagerstandort gestreikt. Dort haben wir an der Straße auf unsere Streikaktion aufmerksam gemacht. Zusätzlich hat uns Verdi über den aktuellen Stand der Verhandlungen informiert.

Was ist das bisherige Angebot der »Arbeitgeberseite«?

Die Arbeitgeber bieten bisher 5,1 Prozent ab dem 1. September 2023 und 2,9 Prozent ab dem 1. August 2024. Dazu sollen nach ihrer Auffassung 700 Euro Inflationsausgleich im Folgemonat des Abschlusses und noch mal 700 Euro Inflationsausgleich im Januar 2024 kommen. Azubis sollen 50 Prozent erhalten und Teilzeitkräfte anteilig. Leider ist dieses Angebot bei der momentanen und kommenden noch stärkeren Inflation und Preissteigerung nicht angemessen. Auch die Laufzeit von zwei Jahren ist zu lang.

Wie reagieren Ihre Chefs auf die Streikaktionen?

Die Führung von REWE ist über die Streikaktionen nicht glücklich und lässt ihren Frust in der internen Mitarbeiter-App raus. Unverständnis wird geäußert, wie man das dem Betrieb antun könne. Es werden Konsequenzen angekündigt, und da man auf der App nicht anonym ist, möchte man als normaler Mitarbeiter nichts posten, was den Arbeitgeber verärgern könnte. Denn er kann immer nachvollziehen, wer was geschrieben hat. Außerdem kam es schon vor, dass streikende Kollegen die Arbeitsverträge nicht verlängert bekamen, obwohl Fachkräftemangel herrscht.

Auf Plakaten in den REWE-Märkten wird der Streik für fehlende Waren verantwortlich gemacht und von einem »attraktiven Angebot« an die Belegschaft gesprochen. Wie reagiert die Belegschaft darauf?

Die Belegschaft ist deswegen aufgebracht und sauer. Das Angebot bedeutet immer noch Reallohnverlust, was man sich nicht bieten lassen kann. Inwiefern das Angebot ein »attraktives Angebot« sein soll, wie es auf dem Plakat steht, weiß ich auch nicht. Damit soll Verdi die Schuld in die Schuhe geschoben werden.

Was wäre eine hilfreiche Unterstützung für Ihr Anliegen?

Es ist wichtig, Menschen im eigenen Umfeld auf die Streiks aufmerksam zu machen, damit alle mitbekommen, was hier gespielt wird. Ebenso wie in den Gesprächen klarzustellen, dass die Darstellung der Arbeitgeberseite nicht zutrifft. Und wenn wir zusammenhalten und uns gegenseitig unterstützen, werden wir unser Ziel erreichen und die Lohnerhöhung erhalten, die wir nicht nur brauchen, sondern die wir auch verdient haben.