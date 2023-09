Ifo: Sechstel der Arbeit im Homeoffice

München. Beschäftigten in der BRD leisten nach einer Umfrage unter Unternehmen etwa ein Sechstel ihrer Arbeit zu Hause. Konkret sind es in der Gesamtwirtschaft 16,6 Prozent der Arbeitsstunden, wie das Ifo-Institut am Freitag mitteilte. Insgesamt sei dabei »nur knapp die Hälfte aller Stellen überhaupt mit Homeoffice vereinbar«, sagte Studienautor Jean-Victor Alipour. Der Anteil derer, die zumindest teilweise im Homeoffice arbeiten, lag im August bei 25 Prozent. In IT-Branche und Werbung wurden fast zwei Drittel der Arbeitsstunden im Homeoffice erbracht. In Gastronomie und Beherbergungsbranche nur ein Prozent. (dpa/jW)