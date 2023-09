Paul Zinken/dpa Wohl nicht ganz zu Unrecht angestauter Ärger auf Jobcenter entlädt sich bisweilen kreativ

»Er lebt wie ein Eremit, mitten in der Stadt Mönchengladbach«, ärgerte sich Heiner Lindgens am Freitag im Gespräch mit junge Welt. Der Vorsitzende des Sozialen Bündnisses Niederrhein erzählt aufgeregt die Geschichte von Marco A., dem das Jobcenter Mönchengladbach seit nun mehr als acht Monaten jede Unterstützungsleistung verwehrt. »Dort fährt man nach der Devise: Ohne Unterlagen kein Geld«, erzählte Lindgens mit bebender Stimme, »aber es wird überhaupt nicht darauf geschaut, in was für einer Situation sich unser Klient befindet.« Der 39jährige A. lebt nun seit mehreren Monaten ohne Krankenversicherung und ohne fließend Wasser, wegen einer Drüsenerkrankung sei seine Gesundheit zudem akut gefährdet, so Lindgens.

Der Tod seines Vaters habe A. »völlig aus der Bahn geworfen«. Weil er im Verlauf einer psychischen Krankheit erwerbsunfähig wurde, habe er sich zum Jahresbeginn beim Jobcenter in Mönchengladbach gemeldet und das neue Bürgergeld beantragt. Seit Jahren im Haus des verstorbenen Vaters, befindet sich A. mit einem Bruder sowohl in Erbengemeinschaft als auch im Erbstreit. Einen vom Jobcenter geforderten Erbschein konnte A. nur mit einem Vorschuss von 20 Euro durch den Sozialverein beantragen. Aufgrund seiner psychischen Erkrankung und des Erbstreits war ihm dies zu Jahresbeginn nicht möglich, wie Lindgens erklärte.

Der Antrag wurde vom Jobcenter abgelehnt und mit »fehlender Mitwirkung« begründet. Doch Lindgens widerspricht: Schon im Januar habe »dem Grunde nach« ein Anspruch auf Sozialleistungen des Jobcenters bestanden. Ein menschenwürdiges Leben sicherzustellen, sei ohnehin »gemäß dem Grundgesetz eine Verpflichtung des Staates«, beschwerte er sich: »Unterlagen hin oder her.« Im Haus wurde A. das Wasser abgestellt, mit Hilfe von Kanistern erhält er Trinkwasser über Bekannte, duscht sich und wäscht Wäsche in Lindgens’ Privatwohnung.

Spenden und Nothilfezahlungen des Sozialvereins bedeuten derzeit seinen Lebensunterhalt. Ebenso wie Pfandflaschensammeln. Als er mit Hilfe des Bündnisses im August seine Einwände gegen die verweigerten Zahlungen vorbrachte, habe der Sachbearbeiter Marco A. »ziemlich schnodderig und unverschämt« abgewiesen, erzählt Lindgens. Nicht einmal ein Einkaufsgutschein sei angeboten worden: »Statt dessen hat sich der Sachbearbeiter wiederholt erkundigt, wie viel Geld Marco denn mit Pfandflaschen eingenommen hat und ob es dazu Nachweise gibt.« Am Dienstag scheiterte ein erneutes Gespräch mit dem Sachbearbeiter. Lindgens hat mittlerweile beim Sozialgericht in Düsseldorf einen Eilantrag auf einstweilige Anordnung gestellt, damit A. endlich Hilfe bekommt.

Dort sei das Verfahren nun anhängig, bestätigte ein Sprecher des Sozialgerichts am Freitag gegenüber jW. Derzeit warte man im Eilverfahren noch auf eine Stellungnahme des Jobcenters aus Mönchengladbach. »Grundsätzlich wird Kundinnen und Kunden bei nachgewiesener Mittellosigkeit in unserem Hause gemäß den Bestimmungen des Sozialgesetzbuches II geholfen«, erklärte dieses gleichentags gegenüber dieser Zeitung. Zum aktuellen Fall könnten jedoch »aus Datenschutzgründen (…) keine Auskünfte gegeben werden«. Allerdings: »Die Gewährung von Geldleistungen nach dem Sozialgesetzbuch II« werde »in unserem Hause nicht von dem Sammeln von Pfandflaschen abhängig gemacht«.

»Eine wahnwitzige Sache, dass da überhaupt so oft nach gefragt wird«, ärgerte sich Lindgens im jW-Gespräch. Der Sachbearbeiter wollte sich gegenüber jW nicht zu der Sache äußern. Jobcenter seien »per Weisung und Gesetz« bei akuter Bedürftigkeit verpflichtet, schnell zu helfen, erklärte das Netzwerk »gegen-hartz.de« am Donnerstag. Bestehe mit »hinreichender Wahrscheinlichkeit« ein Anspruch auf Sozialleistungen, könne das Jobcenter Bürgergeld vorläufig bewilligen, auch wenn »die Feststellung der Anspruchsvoraussetzungen oder der Anspruchshöhe (…) längere Zeit in Anspruch nimmt«. Für Lindgens ist das bei Marco A. klar gegeben: »Doch anstatt einem psychisch erkrankten Menschen zu helfen, wird seine Würde seit Monaten mit Füßen getreten.«