Zwei Anklagen wegen Spionage

Karlsruhe/Berlin. Die Bundesanwaltschaft hat einen Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes und einen mutmaßlichen Komplizen angeklagt, weil sie geheime Informationen an den russischen Nachrichtendienst FSB verraten haben sollen. Sie wirft den beiden Deutschen zwei Fälle von besonders schwerem Landesverrat vor, wie die Behörde am Freitag in Karlsruhe mitteilte. Das kann mit einer Freiheitsstrafe von mindestens fünf Jahren geahndet werden. Das Berliner Kammergericht muss über die Zulassung der Anklage und einen möglichen Prozess entscheiden. (dpa/jW)