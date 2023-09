Majid Asgaripour/WANA/REUTERS Zwang und Repression prägen den Alltag von Frauen in der Islamischen Republik (Teheran, 9.4.2023)

Vor dem ersten Todestag der jungen Kurdin Jina »Mahsa« Amini verschärfen die Behörden im Iran nochmals die Repression – vor allem gegen Frauen. Die 22jährige Amini war nach der Festnahme durch die Sittenpolizei in Teheran am 16. September gestorben. Vorgeworfen wurde ihr ein Verstoß gegen die strikten Vorschriften zum Tragen des im Iran obligatorischen Kopftuchs für Frauen. Als Todesursache nannten die Behörden lange zurückreichende Gesundheitsprobleme, aus dem Umfeld Aminis wurde hingegen der Vorwurf erhoben, sie sei im Polizeigewahrsam geschlagen worden.

Ihr Tod löste landesweit Proteste von beispiellosem Ausmaß gegen die Führung in Teheran aus. Die Behörden reagierten mit großer Härte. Hunderte Menschen wurden im Zuge der Proteste getötet, darunter aber auch Dutzende Einsatzkräfte. Tausende Menschen wurden im Zusammenhang mit den Protesten festgenommen. Nach Angaben der in Norwegen ansässigen Organisation Iran Human Rights (IHR) von dieser Woche seien von den insgesamt 486 in diesem Jahr hingerichteten Personen sieben Männer in Verbindung mit den Protesten exekutiert worden. Die ebenfalls in Norwegen sitzende kurdische Organisation Hengaw berichtete darüber hinaus am Mittwoch, dass seit Anfang des Jahres zwölf Frauen hingerichtet wurden. Zuletzt sei die 27jährigen Mahboubeh Roshandel am Montag morgen im Zentralgefängnis von Mashhad hingerichtet worden. Unter Berufung auf informierte Quellen hieß es weiter, dass die Mutter eines sechsjährigen Kindes wegen »Mordes an ihrer Schwiegermutter« zum Tode verurteilt worden war. Während ihrer gesamten Haftzeit habe sie ihren Sohn nicht sehen dürfen, Bemühungen, eine Amnestie zu erwirken, blieben erfolglos.

Da sich im Zuge der Protestbewegung, die sich unter der Losung der kurdischen Frauenbewegung »Jin, Jiyan, Azadî« (Frauen, Leben, Freiheit) herausbildete, immer mehr Frauen ohne Kopftuch in der Öffentlichkeit zeigten, arbeitet die iranische Regierung derzeit an einer Verschärfung des entsprechenden Gesetzes. Wie das UN-Hochkommissariat für Menschenrechte (OHCHR) am Montag warnte, könnte der Entwurf, der derzeit das Parlament durchläuft, »als eine Form der Geschlechterapartheid« bezeichnet werden. Es beabsichtige, Frauen und Mädchen »durch systematische Diskriminierung« zu unterdrücken und »völlig zu unterwerfen«.

Der »Gesetzentwurf zur Unterstützung der Familie durch Förderung der Kultur der Keuschheit und des Hidschabs« wurde dem Parlament am 21. Mai von der Regierung und der Justiz vorgelegt. Seitdem wurde es mehrfach geändert, wobei der letzte Entwurf die Zahl der Strafen für Verstöße deutlich erhöhte, heißt es beim OHCHR. Am 13. August stimmte das Parlament für die Anwendung von Artikel 85 der Verfassung, der es einem Parlamentsausschuss ermöglicht, Gesetze ohne öffentliche Debatte zu überprüfen. Konkret werden in dem Entwurf »Nacktheit, mangelnde Keuschheit, Fehlen des Hidschabs, schlechte Kleidung und Handlungen, die gegen den öffentlichen Anstand verstoßen und zur Störung des Friedens führen«, angeprangert. Das habe das Ziel, Frauen, die sich nicht an die Verschleierungspflicht halten, wesentliche Dienstleistungen und Möglichkeiten zu verweigern. Organisationen, die das Gesetz nicht umsetzen, könnten ebenfalls bestraft werden. Die Sittenpolizei wiederum, die nach Aminis Tod zunächst seltener auf den Straßen sichtbar war, soll Berichten zufolge seit Anfang Juli in einigen Gebieten neu eingesetzt worden sein. Ihre Aufgabe ist es, die Verschleierungspflicht durchzusetzen.