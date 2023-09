Nachschlag: Streichelzoo

imago images/Mary Evans Diese Satire ist ziemlich politisch und ökologisch korrekt geraten: verlassene Polizeiautos, auf denen triumphierende Affen herumtoben

Jede Erzählung bekommt man weiterhin mindestens zweimal serviert. Zuerst als Groteske, dann als Streichelzoo. Der Chefmanager eines Pharmakonzerns, in dessen Labor nach einem Mittel gegen Alzheimer geforscht wird – die Versuchstiere sind Schimpansen (was sonst?) –, herrscht einen tierliebenden Untergebenen an, er leite hier ein Unternehmen und keinen Streichelzoo. Und das heutzutage, wo es in der Managerfortbildung längst auch darum geht, Unternehmen ungefähr so wie eben Streichelzoos zu führen: Jeder Mitarbeiter ist potentiell ein angstbesessenes Kleinkind und muss hin und wieder gestreichelt werden. Denn die »bedrohte Spezies« ist zum Modell des Zusammenlebens geworden. Für die Zivilen der Zivilgesellschaft. Für alle anderen, die irgendwie den Zugang zu ihr nicht finden, die Nichtintelligenten, die Prolos, Kriminellen, Verhungernden, die »Untermenschen« aller Art, gilt weiterhin: Knüppel aus dem Sack, während in Wahrheit natürlich nichts so bedroht ist wie die soziale Vernunft. (aha)