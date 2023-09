Gedenken bewahren

Agustin Marcarian/REUTERS

In Argentinien haben sich am Dienstag Hunderte Demonstrierende vor dem Parlamentspalast von Buenos Aires versammelt, um gegen eine revisionistische Gedenkveranstaltung zu protestieren. Am Tag zuvor hatte Victoria Villarruel, Politikerin der ultrarechten »La Libertad Avanza« und Tochter eines hochrangigen Militärs, zur Geschichtsklitterung aufgerufen – sie sprach von den »anderen Opfern« der argentinischen Militärdiktatur und meinte damit jene der oppositionellen Guerillas. Die von Jorge Videla angeführte Militärdiktatur in Argentinien dauerte von 1976 bis 1983 und kostete rund 30.000 Menschen das Leben. Villarruel stellte diese Verbrechen gegen die Menschheit in Frage und kritisierte die Arbeit der Großmütter und Mütter, die nach ihren ermordeten Angehörigen suchen. Ines Pereyra (Foto) ist eine von ihnen: Sie demonstrierte gegen die Kundgebung von Villarruel im Gedenken an ihren ermordeten Sohn. (jW)