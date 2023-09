PinchukArtCentre Häufig nicht zu klären: Wer hat es verbrochen?

Wenn von Kriegsverbrechen gesprochen wird, markiert das allein schon einen zivilisatorischen Fortschritt. Lange Zeit war Gewalt im Krieg kaum reguliert. In der Antike war es verbreitet, Kriegsgefangene und die Zivilbevölkerung der unterlegenen Seite zu versklaven. Im Mittelalter wurden unter den Gefangenen nur die Ritter – sprich Aristokraten – »ritterlich« behandelt, denn nur sie lohnte es durchzufüttern, bis eventuell ein Lösegeld gezahlt wurde. Mit Hilfstruppen verfuhr man oft knapper. Frühneuzeitliche Söldnertruppen wurden so anschaulich wie zutreffend als »Gewalthaufen« bezeichnet, sie mordeten häufig Gefangene oder irgendwelche Bauern, um sich künftigen Auftraggebern als besonders engagiert zu empfehlen. Zwar gab es ein nach Ort und Zeit äußerst variables Gewohnheitsrecht, welcher Grad an Brutalität trotz allem als überzogen angesehen wurde. Doch wurde es erst im Verlauf der letzten 125 Jahre in zwischenstaatliches Recht fortentwickelt.

Doch was die Kämpfe mildern soll und oft auch tatsächlich mildert, eröffnet zugleich ein neues Kampffeld. Immer wichtiger wird es, den Feind als Kriegsverbrecher zu markieren. Werbeagenturen werden beauftragt, um sich möglichst abscheuliche Untaten auszudenken. Entlarvt wurde zum Beispiel die Lüge, irakische Soldaten hätten nach dem Einmarsch in Kuwait dort Neugeborene aus Brutkästen gerissen und auf den Fußboden geworfen.

Behauptungen kriegführender Parteien wird darum häufig ein berechtigtes Misstrauen entgegengebracht. Doch weiß man immer, wer »Faktenchecker« und »Investigativnetzwerke« finanziert und mit welchem Interesse? Wer hat die Qualifikation und kann den Aufwand betreiben, deren Versionen der jeweiligen Umstände zu überprüfen? Sogar überstaatliche Institutionen sind abhängig von den Staaten, die ihnen das Geld überweisen, und stehen nicht außer Verdacht.

Damit steht das zweifelnde Publikum zwischen zwei Gefahren. Einerseits, tatsächlichen Opfern nicht zu glauben und sie damit ein weiteres Mal zu Opfern zu machen, falsche Anschuldigungen zu übernehmen andererseits. Wenn man nicht vor Ort ist, bleibt als einziger Weg eine Plausibilitätsprüfung.

Im Hauptfoyer der Humboldt-Universität zu Berlin ist bis zum 16. September die Wanderausstellung »Russische Kriegsverbrechen« zu sehen. Gemacht hat sie das Pinchuk Art Center, eine Künstlergruppe, die von dem politisch bestens vernetzten ukrainischen Oligarchen Wiktor Pinchuk ausgehalten wird, der nach 1990 zu einem Milliardenvermögen kam. Die Schau besteht aus drei Bestandteilen. Erstens zeigt eine große Karte der Ukraine Orte angeblicher russischer Kriegsverbrechen, jeweils mit Opferzahlen. Den meisten Raum nehmen großformatige Fotos ein, auf denen Tote, Verletzte, Trauernde, Friedhöfe, zerstörte Gebäude und brennende Landschaften zu sehen sind. Außerdem gibt es eine Video­installation, die das gleiche zeigt, aber auf andere Weise. Laden die Fotografien zur genauen Betrachtung ein, so klackt es hier im Sekundentakt, der Bildwechsel auf der oft mehrfach geteilten Leinwand ist um ein Mehrfaches schneller, und im Hintergrund hört man Mitschnitte russischer Stimmen, die stolz von Plünderung und Vergewaltigung erzählen.

Gewollt ist offenkundig die Überwältigung und Überforderung des Publikums, das mit antirussischem Abscheu reagieren soll. Das Problem, das sich schon bei den großen Fotos zeigt, wird dadurch noch einmal verschärft. Einzelne Bilder belegen nur sehr selten ein Kriegsverbrechen. Dass es im Krieg Tote, Verwundete und Trauernde gibt, dass Gebäude und Natur zerstört werden, dürfte niemand bestreiten. Dass in einem Konflikt dieser Größenordnung mittlerweile beide Seiten Kriegsverbrechen begangen haben, ist wahrscheinlich. Ob aber die Opfer von russischen oder ukrainischen Granaten getroffen wurden, verrät ein Einzelbild nicht. Ebensowenig beantwortet es die Frage, ob die Schäden am Rande von Kampfhandlungen entstanden oder Folge brutaler Willkürakte sind. Dazu müsste man Verläufe klären. Das unternimmt die Ausstellung in keinem einzigen Fall.

Ihre Macher kombinieren das schockierende Detail mit der Statistik und dürften bei Unkundigen damit Erfolge erzielen. Doch sind die Zahlen, die das große Ukraine-Schaubild bringt, bei näherer Betrachtung erfreulich gering. Die Ukraine vermeldet für die Zeit seit Kriegsbeginn 10.926 getötete Zivilisten. Die Karte verweist auf zahlreiche »Kriegsverbrechen« wie den Beschuss der Siedlung Datscha, wo am 1. März 2022 ein Zivilist getötet wurde und zwei verletzt. Für die Oblast Saporischschja, die seit mehr als einem Jahr Schauplatz heftiger Kämpfe ist, sind 493 tote und 1.313 verwundete Zivilisten angegeben.

Deren Leid sowie das der Hinterbliebenen, auf wessen Beschuss auch immer es zurückgehen mag, soll nicht bagatellisiert werden. Doch suggeriert die Ausstellung, die russische Kriegführung sei außergewöhnlich brutal. Das ist falsch. Man muss nicht zu den Weltkriegen zurückgehen, auch nicht auf den Vietnamkrieg mit einer hohen sechsstelligen Zahl von Opfern durch US-Bombenflüge. Der NATO-Krieg gegen Jugoslawien hatte – als 90tägiger Luftkrieg ohne Bodenkämpfe – mehr als 2.500 tote jugoslawische Zivilisten zur Folge. Die Angreifer, darunter die »rot-grün« geführte Bundesregierung, unternahmen das, was sie heute Russland vorwerfen: systematisch die gegnerische zivile Infrastruktur zu zerstören.

Die Grünen-Politikerin Katrin Göring-Eckardt, bereits damals Bombenfan, sprach bei der Ausstellungseröffnung und dürfte bewegende Worte gefunden haben. Schon das ist obszön genug. Schlimmer ist, wie wirkliches Leid per Schockfoto benutzt wird, um weitere Waffen einzufordern. Das ist ein Tritt ins Gesicht der Opfer. Der zivilisatorische Fortschritt ist fragwürdig.