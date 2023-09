Grenzen der Dominanz

Jonathan Ernst/REUTERS Bereitet US-Präsident Biden Kopfschmerzen: Das ökonomische Gewicht der G7 schrumpft (Hiroshima, 20.5.2023)

Eine Art »Lenkungsausschuss« der Weltpolitik – als solcher hätten sich die G7 lange Jahrzehnte begriffen, so hat es die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) vor Jahren in einer Analyse formuliert. Der Ausdruck trifft. Und: Die Ansicht, gemeinsam könne man den Gang der Dinge bestimmen, war einst auch durch das ökonomische Gewicht der sieben ehedem größten Industriestaaten gedeckt. Noch in den 1990er Jahren kamen sie auf einen Anteil von rund 45 Prozent an der globalen Wirtschaftsleistung, in Kaufkraftparität; absolut gemessen erdrückte ihr Vorsprung den Rest der Welt noch mehr. Damals konnten die G7 in der Tat Pflöcke einschlagen, an denen sich alle anderen Staaten orientieren mussten: Sie steuerten in mancherlei Hinsicht das Weltgeschehen. Es war die Ära ihrer globalen Dominanz.

Einen ersten echten Knick bekam die Machtposition der G7 während der globalen Finanzkrise 2007/08. Damals sahen sie sich genötigt, zur Bewältigung der drängendsten Probleme einen neuen, größeren Rahmen zu spannen: Sie etablierten die G20 und banden Wirtschaftsmächte wie vor allem China, die man nicht mehr umgehen konnte, in das Format ein. Mit einem Abschied von ihren alten Herrschaftsgelüsten, mit einer ansatzweisen Demokratisierung der Staatenwelt, verbanden die G7 das freilich nicht: Sie sollten weiterhin »eine Führungsrolle übernehmen«, äußerte der britische Finanzminister George Osborne im Jahr 2013. Und zwar indem sie sicherstellten, dass sich ihre politische Zielsetzung jeweils »auf der G20-Agenda dieses und des nächsten Jahres wiederfindet«. Die G7 ersetzten also ihre direkte durch indirekte Dominanz.

Mittlerweile steht auch dieses Modell in Frage – weil das ökonomische Gewicht der G7 im Vergleich zu aufstrebenden Mächten von China bis Indien weiter schrumpft. Bester Ausdruck dessen ist der Aufstieg der BRICS, die nach Kaufkraftparität bereits stärker sind als die G7 und die nach ihrer Erweiterung gleichfalls sieben G20-Mitglieder stellen werden. Was kann man tun, wenn man die Nase weiterhin vorne haben will? Man kann seinerseits neue Mitglieder aufnehmen, um mit ihrer Hilfe stärker zu werden – das ist der Vorschlag, mit dem am Donnerstag Christoph Heusgen, Boss der Münchner »Sicherheitskonferenz«, vorgeprescht ist.

Das Problem: Die Zahl der Kandidaten ist beschränkt. Wirtschaftsmächte mit erheblichem Potential, Indien oder Brasilien etwa, werden die G7 kaum gewinnen können: Diese gehören den BRICS ja nicht zufällig an, sondern weil ihr weiterer Aufstieg – etwa in den Bretton-Woods-Institutionen – von den G7 blockiert wurde. Es bleiben Australien und Südkorea. Die nächsten wirtschaftsstarken Staaten Mexiko und Indonesien stehen eher den BRICS nahe. Heusgens Vorstoß zeigt also zweierlei: Der Wille des Westens, seine Dominanz zu bewahren, ist ungebrochen. Das reale Potential dafür aber hat seine Grenzen.